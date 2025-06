Von Philipp Weber

Weinheim. Ein 14 Jahre alter Junge ist am Mittwoch vor einer Woche infolge eines tragischen E-Scooter-Unfalls verstorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Das Polizeipräsidium Mannheim habe aus Pietätsgründen von einer Presseerklärung abgesehen, erklärte der Beamte. Doch das furchtbare Unglück hat sich in Weinheim inzwischen längst herumgesprochen.

Nach Angaben des Polizeisprechers war der 14-Jährige gegen 17.30 Uhr das Sträßchen "Im Grund" zwischen den Weinheimer Odenwald-Ortsteilen Rittenweier und Heiligkreuz heruntergefahren. Er und ein weiterer Jugendlicher hatten die beliebte Fahrradstrecke durch idyllische Streuobstwiesen für eine E-Scooter-Tour ausgewählt.

Die beiden kurvten durch die Serpentinen bergab. Dabei fuhr der verunglückte 14-Jährige mit seinem elektrisch betriebenen Roller in eine wenige Zentimeter tiefe Senke, die sich auf dem schadhaften Asphalt gebildet hatte.

Der Junge überschlug sich und blieb schwerstverletzt liegen. Natürlich holte sein Freund sofort Hilfe. Rettungskräfte eilten zur Unglücksstelle. Der 14-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Doch dort kämpften die Ärzte offenbar vergeblich um sein Leben. "Er erlag der Schwere seiner Verletzungen", erklärte der Polizeisprecher. Das Sträßchen, auf dem der Unfall geschah, ist kein reiner Radweg. Zwar ist es für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt. Aber abgesehen davon, dass sich nicht jeder daran hält, dürfen landwirtschaftliche Fahrzeuge den Weg nutzen. Wie so viele derartige Verbindungen haben sich im Laufe der Jahre hier einige Schäden eingeschlichen. Diese sind für die kleinen Räder von Rollern so heimtückisch, dass ein vielleicht 25 Stundenkilometer fahrender E-Scooter-Fahrer keine Chance mehr hat.

An der Unglücksstelle erinnern abgelegte Blumen und eine Engelsfigur an die menschliche Tragödie, die sich hier abgespielt hat. Nach RNZ-Informationen kam der 14-Jährige nicht aus Weinheim, sondern aus einer der Nachbarkommunen im Rhein-Neckar-Kreis.

Ort des Geschehens

Es wäre an dieser Stelle mindestens wohlfeil, über einen tragisch verunglückten jungen Menschen zu richten. Das wissen auch die Sprecherinnen und Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Aber auch sie müssen bestätigen, dass der 14-Jährige zum Zeitpunkt des Unglücks keinen Helm trug. Dies ist für E-Scooter-Fahrer auch nicht vorgeschrieben. Die Helmpflicht gilt erst für Fahrzeuge mit größerer Höchstgeschwindigkeit. Die Polizei empfiehlt jedoch Rollerfahrern dringend, sich entsprechend zu schützen.