Von Rolf Kienle

Brühl. Von der kleinen Werkstatt des Sattlers aus hat man einen guten Überblick über den Platz mit dem Lagerfeuer, den Saloon und die Tanzfläche vor den Bergen Nevadas. Und auf die finstere Gefängniszelle gegenüber, die allerdings gerade leer ist. Da trauen sich die Halunken und Trunkenbolde erst gar nicht in die kleine Stadt des Buffalo Country Clubs am Rand von Brühl.

Es herrscht angenehme Ruhe im Tal, Sheriff Herbey hat die Lage im Griff. Wer in die Zelle will, der muss schon einen Euro dafür zahlen. Der kleine Raum hat einen unschätzbaren Vorteil gegenüber allen Gefängniszellen dieser Welt: Die Zelle hat eine Durchreiche zur benachbarten Bar und der Insasse kann ein Feuerwasser oder eine Cowboy-Schorle bestellen. Das ist Whisky-Cola und was für Liebhaber.

Es ist Festtag bei den Buffalos. Die Gäste haben sich in Schale geworfen, das bestickte Hemd, die edlen Blusen und die Franzenjacke angezogen - und den echten Stetson aufgesetzt. "Den kriegt man nicht unter 100 Euro", erklärt Sheriff Herbey, der 15 verschiedene Cowboy-Hüte besitzt. Ein Original muss es schon sein, mit einem Karnevalsartikel kommt man bei den Buffalos nicht durch.

Während Tänzer verschiedener Line- und Square Dance-Formationen über die Bühne wirbeln, spielen die Musiker von Copperhead Jack & Co Country Music. Man sitzt im Schaukelstuhl vor dem Saloon, holt sich in der "Food Hall" gegenüber Spareribs und ist am Lagerfeuer unter sich - Männer und Frauen aus der Mitte des vorletzten Jahrhunderts.

Herbey, der hier den Sheriff gibt, ist einer von ihnen und von Anfang an dabei. Alles begann vor 25 Jahren, als man eine eigene Abteilung bei der Sportgemeinde Brühl bildete. Da waren es noch 25 Cowboys, Trapper und Indianer. In besten Zeiten kam der Club, aus dem bald ein eigener Verein wurde und die kleine Westernstadt baute, auf 150 Akteure. Was sie verbindet, ist die Welt der amerikanischen Siedler.

Sheriff Herbey, der tatsächlich amerikanische Wurzeln hat, verweist dabei auf das Jahr 1860. Er selbst kam als 14-Jähriger nach Deutschland und blieb hängen, wie er sagt. Der Liebe wegen. Den Amerikaner hört man nicht heraus, bei ihm dominiert eindeutig das Kurpfälzische. Aber wenn es um amerikanische Sitten geht, da ist er Spezialist. Herbey ist 74 Jahre alt und arbeitet als Hausmeister in der Brühler Festhalle.

Gleich am Eingang hat Lilly ihr Reich aufgebaut - eine schlichte Logde. Sie ist die Ehefrau von Sattler Arnim. In der Lodge zeigt sie Besuchern das einfache Leben der Trapper. Das sind Fallensteller und Pelztier-Jäger, die in den USA vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts aktiv waren. Ein Zelt über dem Kopf war damals noch Luxus, dagegen ist Camping heute reiner Komfort.

Hinter der Lodge beginnen die festen Holzbauten des Westerndorfs. "Alles Handarbeit und kein bisschen Beton", erklärt Herbey. Die Mitglieder haben die Häuser aus Holz gebaut. So wie die Siedler im Jahr 1860 im Westen des jungen Amerika. Selbst die kleine Kirche ist Handarbeit. Die Buffalos haben sie St. Peter genannt. Das Gotteshaus ist geweiht und darf für Hochzeiten und Trauerfeiern genutzt werden. Der Club vermietet auch das gesamte Areal an Private oder Unternehmen. Das spült Bares in die Kasse und kommt dem Unterhalt des Dorfs zugute. Immer wieder müssen die Holzteile erneuert werden, denn das Wetter setzt den Bauten zu. Ein gelungenes Bauwerk ist der Saloon: Mit etwas Fantasie sieht man dort hitzige Jungs beim Zocken - gleich zetteln sie eine Prügelei an.

Drüben bei Arnim, dem Sattler, hängen die Produkte seiner Arbeit: Patronengurte, Gürtel, Holster. Da drängt sich die Frage nach der Waffe auf. Gibt es wirklich Cowboys ohne Colt am Gürtel? Herbey ist der Mann, der das wissen muss. Bei öffentlichen Veranstaltungen gilt ausdrückliches ein Colt-Verbot. Ist man unter sich, sieht die Sache schon anders aus. Aber alles andere als ein funktionsunfähiger Deko-Colt ist illegal. Für alles andere würde Herbey die "Banditen" entwaffnen und wegsperren.