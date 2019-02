Brühl. (RNZ/pol/rl) Zu einem größeren Flächenbrand kam es in Brühl. Etwa 3000 Quadratmeter Schilf standen in der Nähe der Wiesenstraße in einem Naturschutzgebiet in Flammen. Die Feuerwehren aus Brühl und Ketsch wurden gegen 16.43 Uhr alarmiert und konnten die Flammen schnell löschen.

Möglicherweise hängt dieser Brand mit den beiden zwei Bränden vom Sonntag in Brühl zusammen: Hinter einem Stromverteilungskasten in der Wiesenstraße waren gegen Mittag Zeitungen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste gegen 12.30 Uhr ausrücken. Das Feuer war schnell gelöscht. Der Stromkasten blieb unbeschädigt. Sachschaden entstand keiner.

Die Einsatzkräfte waren gerade wieder eingerückt, als der Alarm um 13.09 Uhr wieder losging. Diesmal wurde ein Flächenbrand in der Nähe der Geierstraße gemeldet. Nur wenige Meter vom vorherigen Brand entfernt.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen größeren Böschungsbrand. Zwei Trupps mit Atemschutz bekämpften das Feuer von mehreren Seiten. Nach kurzer Zeit konnte der Brand weitestgehend eingedämmt und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden.

Laut Polizeibericht war es Brandstiftung: Ein bislang unbekannter Täter soll in einem Gebüsch am Fußweg "Lachenweg" Feuer gelegt haben. Dies breitete sich dann rasch auf bis zu 200 Quadratmetern aus. Durch die bis zu 15 Meter hohen Flammen wurden zwei Haselnussbäume beschädigt.

Zeugen hatten vor Ausbruch des Feuers in Brandnähe einen Junge beobachtet, der sich verdächtig verhielt. Der Junge soll die Feuerstelle erst beobachtet haben und als er die Zeugen bemerkte weggelaufen sein: Er rannte über die Geierstraße zum Sperberweg und dann in Richtung Brühler-/Rohrhofer Straße.

Der Junge soll etwa 12 oder 13 Jahre alt und etwa 1,40 Meter groß sein. Er hatte schwarze, kurze, kruselige, verfilzte Haare und trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem Jungen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter der Telefonnummer 06202/71282 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/83397-0 zu melden.