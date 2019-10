Bruchsal. (pol/mare) Knapp eine Woche nach dem Unfall am Haltepunkt Bruchsal-Tunnelstraße gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des verunfallten 16-Jährigen. Dieser schwebt nach wie vor in Lebensgefahr und wird in einer Spezialklinik intensivmedizinisch behandelt, wie die Polizei mitteilt.

Die Ermittlungen zum Hergang ergaben, dass sich sechs Jugendliche am Unfallabend zum Rauchen an dem Haltepunkt aufhielten. Vor einem Haltesignal stand zu diesem Zeitpunkt ein Güterzug und wartete auf die Freigabe der Weiterfahrt. Währenddessen stieg ein 15-Jähriger auf ein kleines Plateau eines Waggons, kletterte im nächsten Moment jedoch wieder hinunter. Der 16-Jährige bestieg daraufhin den Waggon.

Wie Befragungen ergaben, handelte er eigeninitiativ, ohne Einwirkung oder Aufforderung von Anderen. Als der Oberkörper des Jugendlichen den Kesselwagen überragte, kam es trotz großem Abstand zur Oberleitung zu einem Spannungsüberschlag. Die Betroffenen werden weiterhin seelsorgerisch betreut, um das Ereignis zu verarbeiten.

Über unterschiedliche Kanäle und Veranstaltungen bietet die Bundespolizei die Möglichkeit, sich speziell zum Thema Bahnstrom, aber auch allgemein zu den "Gefahren auf Bahnanlagen" zu informieren. Über die Internetseite www.bundespolizei.de erhalten Sie hilfreiche Informationen zum Nachlesen und zum Download. Über die Plattform YouTube sind Filmkooperationen mit der Deutschen Bahn zu den Themen "Bahnstrom" und "Sicherheit auf Bahnanlagen" abrufbar. Immer wieder weißt die Bundespolizei auch auf Messen und Veranstaltungen auf die Gefahren des Bahnverkehrs hin, welche dennoch sehr häufig unterschätzt werden.

Update: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 12.19 Uhr

Bruchsal. (dpa-lsw) Nachdem ein 16-Jähriger auf einen Güterzug geklettert ist und durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt wurde, will die Polizei seine Begleiter befragen. Sechs Jugendliche hatten sich am Mittwochabend am Unfallort in Bruchsal aufgehalten - Mädchen und Jungs. Um den Vorfall zu rekonstruieren, sollen die Zeugen im Lauf der nächsten Woche befragt werden - nachdem sie Gelegenheit hatten, das Geschehen zu verarbeiten, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Die Polizei ermittele nicht wegen einer Straftat, sondern wegen eines Unfalls. Zum Gesundheitszustand des 16-Jährigen konnte die Sprecherin keine aktuellen Angaben machen.

Der Jugendliche war gemeinsam mit einem 15-Jährigen auf einen Waggon des kurzzeitig an einer Haltestelle stehenden Zugs geklettert. Während sein Freund rechtzeitig wieder herunterstieg, näherte sich der 16-Jährige der Oberleitung. Es kam zu einem sogenannten Spannungsüberschlag und die Kleidung des Jungen geriet in Brand; er fiel auf den Bahnsteig. Die anderen Jugendlichen halfen ihm und löschten die Flammen.

Update: Freitag, 25. Oktober 2019, 10.31 Uhr

Bruchsal. (pol/mare) Ein Jugendlicher ist bei einem Stromunfall am Mittwochabend am Haltepunkt Bruchsal-Tunnelstraße lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19.45 Uhr kletterten zwei Jugendliche auf den Kesselwagen eines Güterzuges, der kurz angehalten hatte. Dabei kam der 16-Jährige der stromführenden Oberleitung zu nahe. Dabei kam es zu einem Spannungsüberschlag, der den Jugendlichen schwer verletzte. Der 15-jährige Freund kletterte vorher bereits wieder vom Wagon herunter und blieb unverletzt. Ein Anwohner hörte in seiner Wohnung einen lauten Knall und darauf Hilferufe vom Haltepunkt.

Die daraufhin verständigten Polizei- und Rettungskräfte fanden den Jugendlichen im Gleisbett. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und dann von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. Es bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. "Circa 50 Prozent der Hautoberfläche sind verbrannt", sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe.

Im Einsatz waren eine Streife der Bundespolizei Karlsruhe, zwei Streifen des Polizeireviers Bruchsal, eine Streife des Polizeireviers Philippsburg, 30 Mann der Berufsfeuerwehr Bruchsal, ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Ebenso drei Notfallseelsorger der Stadt Bruchsal, zwei der Notfallseelsorge Ludwigshafen sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Die Strecke zwischen Bruchsal und Bretten war zwischen 20.05 und 21.14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Dadurch hatten sieben Züge insgesamt 209 Minuten Verspätung. Warum der Jugendliche auf den Kesselwagen geklettert war, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.