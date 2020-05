Schwetzingen. (RNZ) Abgesagte Konzerte, geschlossene Theater, keine öffentlichen Veranstaltungen – vielen Betreibern von Kulturhäusern und freischaffenden Künstlern sind in der andauernden Corona-Krise das zahlende Publikum und damit jegliches Einkommen weggebrochen. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat die Lage treffend analysiert: "Die Kultur leidet wie ein Hund! Was können wir tun, um unmittelbar zu helfen und die anhaltenden Schmerzen zu lindern? Wie und wann kann die Politik einen erfolgreichen Re-Start mit wirtschaftlich rentablen Wiedereröffnungen realistisch in Aussicht stellen?" Auf diese und weitere dringenden Fragen versucht der sechste Talk aus der Wollfabrik am Mittwoch, 13. Mai, 20.15 Uhr, unter dem Motto "Brot und Spiele!" mögliche Antworten zu geben.

Vier Vertreter lokaler und regionaler Kulturbetriebe sind dabei und diskutieren miteinander: Barbara Gilsdorf, Kulturreferentin von Schwetzingen, Joerg Steve Mohr, Intendant und Geschäftsführer vom Theater am Puls in Schwetzingen, Heike Hoffmann, künstlerische Leiterin der Schwetzinger SWR-Festspiele, und Robert Montoto, Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar. Moderator ist Rolf Kienle.

Info: Zu sehen ist die Sendung hier und im hauseigenen YouTube-Kanal.