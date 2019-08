Schwetzingen. (RNZ) Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete sind am Freitagmorgen in Schwetzingen neun Menschen verletzt worden. Polizei und Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen 7.30 Uhr zum ehemaligen Hotel Atlanta in der Robert-Bosch-Straße gerufen, das nun zur Anschlussunterbringung dient.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten mehrere Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Rest der rund 85 Bewohner wurde von Feuerwehr und Polizei evakuiert. Gegen 9 Uhr gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Danach wurde das Gebäude belüftet und eine Brandwache eingerichtet.

Die Ermittlungen gehen derzeit davon aus, dass das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss ausbrach. Durch den Brand wurde nahezu der gesamte Wohnkomplex mit Rauch durchzogen. Neun Personen wurden von Rettungskräften medizinisch betreut, zwei Männer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, besteht bei allen Verletzten der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Gebäude nun so stark beschädigt, dass es vorläufig nicht bewohnbar ist. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. „Die Bewohner können zunächst für 14 Tage im Ankunftszentrum des Landes Patrick-Henry-Village in Heidelberg unterkommen und werden dort auch verpflegt“, erklärte Schwetzingens Stadtsprecher Wolfgang Leberecht.

Die Mannheimer Kriminalpolizei hat das Hotel Atlanta beschlagnahmt und sucht nach der Brandursache. Es gebe jedoch keine Hinweise dafür, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sei. Die Ermittler gehen vielmehr von einem technischen Defekt in einer Wasserleitung aus, der einen Brand in der Elektrik ausgelöst haben könnte.

Während der Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen war der Bereich rund um die Unterkunft gesperrt. Laut Polizei kam es dabei zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update: Freitag, 23. August 2019, 19.38 Uhr

