Hirschberg/Dossenheim. (RNZ) Es ist das Vorzeigeprojekt für die blühende Bergstraße: das Blütenwegfest. Tausende Menschen waren in den vergangenen Jahren an den ersten warmen Frühlingstagen auf den Beinen. Zunächst auf dem mittleren Abschnitt des Blütenwegs zwischen Großsachsen und Weinheim, später dann auf dem "Nord-Ast" von Sulzbach nach Laudenbach.

Und diesen Sonntag geht es weiter: Die Planungen für das vierte Blütenwegfest sind in den letzten Zügen. Diesmal wird entlang des südlichen Blütenwegs - im Abschnitt von Großsachsen über Leutershausen und Schriesheim bis nach Dossenheim - gefeiert. Es steht einiges auf dem Programm: Essen und Trinken, regionale Produkte, Infos zu Natur sowie zu Obst-, Wein- und Gartenbau, Kultur und bürgerliches Engagement - es ist für jeden Besucher etwas dabei. Für den Nachwuchs gibt es ein Gewinnspiel mit interessanten Preisen.

Wer sich über die Mobilität Gedanken macht, kann beruhigt sein: Am Sonntag wird ein kostenloser Shuttle-Service mit Gelenkbussen entlang der Veranstaltungsstrecke mit folgenden Haltepunkten angeboten: Großsachsen Bahnhof (Ortsmitte), Großsachsen Süd, Leutershausen Bahnhof, Leutershausen Hilfeleistungszentrum, Schriesheim Rathaus, Dossenheim Kaufland-Parkplatz und Dossenheim Nord. Über die Anbindung des Shuttles an die RNV-Bahnlinie 5 besteht direkter Anschluss nach Weinheim und Heidelberg sowie an das Streckennetz der Deutschen Bahn und des Busverkehrs.

Der neue Blütenweg ist die Hauptentwicklungsachse des Ilek-Projekts "Blühende Badische Bergstraße". Dabei haben sich die Städte und Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim zusammengeschlossen, um die Kulturlandschaft an der Bergstraße zu bewahren und positive Impulse für Tourismus und Erholung zu setzen.

Aufmerksamen Wanderern wird nicht entgangen sein, dass die Verantwortlichen bereits an einigen Stellen Maßnahmen zur Landschaftspflege ergriffen haben. Auch diese Projekte werden am Sonntag im Rahmen des Blütenwegfests genauer vorgestellt.