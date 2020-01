Von Peter Wiest

Rhein-Neckar.Normalerweise öffnen sie ihre Tore erst gegen Abend oder in der Nacht – was in der Natur der Sache liegt. Im Clubverband EventKultur Rhein-Neckar sind seit 2012 insgesamt 22 Spielstätten-Betreiber und Veranstalter aus der gesamten Metropolregion vernetzt – Mitglieder-Tendenz ansteigend. Häuser wie etwa die Halle02 oder der Karlstorbahnhof in Heidelberg, das MS Connexion in Mannheim, "dasHaus" in Ludwigshafen und andere mehr haben sich mit der Mitgliedschaft das Ziel gesetzt, gemeinsame Sache zu machen, um dem fortschreitenden Clubsterben auch in der hiesigen Region Einhalt zu gebieten.

Und um "fundierte Maßnahmen zum Erhalt der Clubkultur" in die Wege zu leiten, wie es heißt. Eine dieser Maßnahmen könnte sein zu zeigen, wie solche Clubs eigentlich laufen und funktionieren – und der Öffentlichkeit gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen.

Genau darum geht es jetzt beim so genannten "Open Club Day", an dem sich EventKultur Rhein-Neckar am Samstag, 1. Februar, erstmals beteiligt. Durchgeführt wird dieser Tag europaweit seit drei Jahren auf Initiative des übergeordneten europäischen Clubverbands "Live DMA" und des deutschen Verbands "LiveKomm". Dabei öffnen beteiligte Clubs ihre Tore dann auch tagsüber für alle Interessenten – jetzt zum ersten Mal auch in der Metropolregion.

Das Ganze solle einen offenen und echten Austausch ermöglichen zwischen den Clubbetreibern und der Gesellschaft in den Städten, in denen die Clubs angesiedelt sind, sagen Zora Brändle und Tobias Breier, die dem Rhein-Neckar-Clubverband seit gut einem Jahr vorstehen, "und nicht zuletzt werden die teilnehmenden Betriebe dabei der Öffentlichkeit zeigen, wie sie unter oft schwierigen Bedingungen soziale Begegnungsräume schaffen und Orte der Kultur lebendig erhalten".

Für Brändle und Breier ist das ein echtes Anliegen – und sie versprechen, es in die Tat umzusetzen. "Nicht zuletzt wollen wir auch aufmerksam machen darauf, dass es eine lebendige Nachtkultur gibt in der Metropolregion", unterstreicht Zora Brändle. Unter den Teilnehmern am ersten regionalen "Open Club Day" sind privat geführte, öffentlich geförderte und städtisch betriebene Häuser in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und Frankenthal. Bisher haben sich bereits neun Clubs aus der Metropolregion gemeldet, die daran teilnehmen werden – mit teilweise ganz unterschiedlichen Programmen.

In Heidelberg etwa gibt es am 1. Februar in der Halle02 ab 16 Uhr einen DJ-Workshop; später Führungen durch das Haus sowie einen offenen Soundcheck, bei dem sich Besucher darüber informieren können, was technisch für ein Live-Konzert nötig ist. Im Karlstorbahnhof startet gegen 15 Uhr ein "Talk mit Türstehern" zu deren Arbeit; ab 16 Uhr gibt es Chor-Karaoke im Club.

Im MS Connexion Complex in Mannheim gibt es ab 12 Uhr geführte Touren durch das gesamte Haus sowie Einblicke in Aufbau und Soundcheck. Auch "dasHaus" in Ludwigshafen bietet ab 12 Uhr eine Führung an. Im "Gleis4" in Frankenthal wird ab 16 Uhr unter anderem die Licht- und Veranstaltungstechnik erläutert.

Ebenfalls geöffnet am "Open Club Day" sind die "breidenbach studios" und das Cave 54 in Heidelberg sowie die Clubs "Das Zimmer" und "Ella & Louis" in Mannheim. Überall gibt es dabei die Möglichkeit zu Gesprächen, unter anderem auch über Probleme vor Ort, etwa mit Anwohnern in der Nähe – und nicht zuletzt auch Informationen zu Berufsausbildungs-Angeboten in etlichen Häusern. Außerdem sind beim Besuch tagsüber Freikarten zu gewinnen für die Abendveranstaltungen in den einzelnen Clubs.

"Die Idee hinter diesem ’Open Club Day’ ist es auch, hier sozusagen einmal die Nacht an den Tag zu bringen und so mehr Verständnis zu wecken für die jeweiligen Häuser", sagt Tobias Breier. "Es ist schließlich eine gute Gelegenheit zu zeigen, welchem immensen Aufwand und welchen Herausforderungen sich Clubbetreiber stellen müssen".

Nicht zuletzt "soll damit auch die Vielfalt der Livemusik-Clubs in der Metropolregion gezeigt werden", so Zora Brändle ergänzend: "Und wir wollen auch darauf hinweisen, dass die Clubs auf ihre Art ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind".