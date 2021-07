Rhein-Neckar. (heb/zg) Die EU-Kommission hat weite Teile Baden-Württembergs als frei von der Blauzungenkrankheit (BTV) anerkannt, war kürzlich einer Meldung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg zu entnehmen. Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine Erkrankung der Wiederkäuer, zu denen Rinder, Schafe und Ziegen zählen. Der Name leitet sich von einem Symptom der Krankheit, einer geschwollenen, bläulich verfärbten Zunge ab. Für den Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr, weder beim Kontakt mit den Tieren noch beim Verzehr der Produkte dieser Tiere.

Ausbrüche der Blauzungenkrankheit im benachbarten Rheinland-Pfalz und die damit verbundene Restriktionszone mit einem Radius von 150 Kilometer haben jetzt aber dazu geführt, dass der Rhein-Neckar-Kreis nicht zu dem als BTV-frei anerkannten Gebiet zählt. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt hervor.

Daher müssen beim Transport empfänglicher Tiere aus dem Rhein-Neckar-Kreis in das freie Gebiet innerhalb von Baden-Württemberg oder in andere Bundesländer besondere Maßnahmen beachtet werden. Diese entsprechen weitgehend den bisherigen Regelungen zum Transport in freie Regionen Deutschlands und anderer Staaten. "Die jetzt erfolgte Anerkennung als von der Blauzungenkrankheit freies Gebiet für große Teile Baden-Württembergs ist ein Erfolg, der auf die Impfung von Rindern, Schafen und Ziegen gegen das Virus zurückzuführen ist", wird die stellvertretende Leiterin des Veterinäramtes und Verbraucherschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Dominika Hagel, zitiert.

Mit Unterstützung des Landes und der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg wurden empfängliche Tiere auf freiwilliger Basis gegen die beiden Serotypen des Virus geimpft. Aus Betrieben in der freien Zone ist der ungehinderte Transport beziehungsweise der Handel von Rindern, Schafen und Ziegen wieder ohne Beschränkung möglich. Auf der Homepage des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf können sich Tierhalter über die aktuellen Regelungen für das Transportieren aus der Restriktionszone informieren.

Info: Auskünfte erteilt das Veterinäramt unter Telefon 06221/522 42 65 oder per E-Mail an veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de.