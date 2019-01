Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es wird mehr gestritten: In allen Rechtsbereichen verzeichnete das Landgericht Heidelberg im letzten Jahr mehr Verfahrenseingänge als noch in 2017. Besonders stark schlugen die Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal zu Buche, derzeit sind 300 solcher Verfahren beim Landgericht anhängig. Und doch: Anders als in den Vorjahren hatte Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede am Freitag bei seinem Neujahrsempfang im Justizgebäude keinen Grund zur Klage.

Mit allein dreieinhalb Richterstellen zusätzlich wurde das Gericht personell aufgestockt. Mit viel Einsatz sei es gelungen, die Summe der offenen Verfahren zu verringern. Das Landgericht ist für die Amtsgerichtsbezirke Heidelberg, Wiesloch und Sinsheim und damit für 39 Städte und Gemeinden sowie 450.000 Einwohner zuständig.

Brede erinnerte vor zahlreichen geladenen Gästen aus Politik und Justiz an den kürzlich verstorbenen Heidelberger Künstler Pieter Sohl, der seit Jahren viele seiner großformatigen und bunten Gemälde im Landgericht ausgestellt hatte. "Mit seinen Werken bleibt er omnipräsent", sagte der Präsident. Schmerzlich für Brede ist auch, dass er mit Hans-Jörg Städtler-Pernice seinen Stellvertreter an das Oberlandesgericht Karlsruhe verliert.

Städtler-Pernice war vier Jahre lang Vizepräsident, war zuständig für Arzthaftungssachen und Mietrecht, hatte das Landgericht sogar vier Monate lang kommissarisch geleitet und übernahm nun als Vorsitzender einen Zivilsenat in Karlsruhe. "Für das Landgericht ist das eine große Auszeichnung", betonte Brede, "für mich persönlich ein herber Verlust".

Abgesehen von diesem personellen Einschnitt zog Brede aber eine positive Bilanz: "2018 war ein gutes Jahr." Die Privatisierung der Notariate und die Integration des Nachlassgerichts ins Amtsgericht habe man in Heidelberg "unfallfrei" umgesetzt. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, wie man in manch anderen Bezirken sehe. Auch die Aufstockung des richterlichen Bereitschaftsdienstes sei in Heidelberg sehr gut gelungen.

Diese wurde notwendig, da das Bundesverfassungsgericht im Juli letzten Jahres entschied, dass Psychiatriepatienten nur noch mit richterlicher Genehmigung ans Bett fixiert werden dürfen. Mit dem großen Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch im Bezirk gebe es da viel zu tun. "Wir sind täglich mit solchen Fällen befasst", so Brede.

Die Justiz kann diesem Jahr gleich zwei runde Geburtstage feiern: 120 Jahre Landgericht und 70 Jahre Grundgesetz. Sowohl Brede als auch der Vorsitzende des Anwaltsvereins Michael Eckert erinnerten daran, dass die Rechtsstaatlichkeit keine Selbstverständlichkeit sei. Gerade angesichts des grassierenden Populismus und der Zunahme autoritärer Systeme müsse man sie täglich verteidigen.