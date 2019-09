Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Wiesloch. Gleich zu Beginn seiner Urteilsbegründung bittet Christian Mühlhoff um Verständnis. "Ein unbefangener Bürger wird das Strafmaß wahrscheinlich als sehr niedrig empfinden. Das ist berechtigt und verlangt eine Antwort", sagt der Vorsitzende Richter. Das Heidelberger Landgericht verhängt am Donnerstag wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung gegen die vier Angeklagten aus dem Raum Berlin/Eberswalde Freiheitsstrafen zwischen einem und drei Jahren.

Bei drei der Männer setzt sie die Große Strafkammer zur Bewährung aus. Das ist bei dem Vierten nicht möglich, er hat eine Gefängnisstrafe wegen eines anderen Betrugsdelikts noch nicht vollständig verbüßt. Das Quartett hatte gestanden, in den Jahren 2013 und 2014 Hunderte Kurzzeitkennzeichen bei der Kfz-Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch geordert zu haben. Diese verkauften sie in ihren Berliner Bürocontainern oder auf Gebrauchtwagenmärkten für durchschnittlich 100 Euro weiter. Die Anträge stellten sie mit gefälschten Unterschriften ahnungsloser und im Ausland lebender Personen. Daneben hängten die Angeklagten der E-Mail eine eingescannte Kopie der Personalausweise dieser Menschen an. Das reichte der Behörde aus. Mühlhoff gibt ihr eine gehörige Mitschuld und begründet damit auch die milden Strafen.

Das in Wiesloch angewandte System sei "vielleicht im Ansatz zulässig" gewesen. "Bei der praktischen Ausgestaltung verschlägt es einem die Sprache", redet der Richter Klartext. Bundesweit friste das Geschäft mit den fünf Tage gültigen Kennzeichen allenfalls ein Nischendasein. "In Wiesloch war das Gegenteil der Fall", so Mühlhoff. Dort räumte die Zulassungsstelle einem Heidelberger Unternehmer mit Monopolstellung und Briefkastenfirmen in Walldorf gar Mengenrabatte auf die Schilder ein. Und nicht nur das: Der Mann entschied, welche privaten Dienstleister an dem "System" mitverdienen durften.

Wie konnte es dazu kommen? "Wir können uns jedenfalls kaum vorstellen, dass verantwortliche Mitarbeiter der Zulassungsstelle nur aus Liebe zum Landkreis gehandelt haben", betont Mühlhoff. Damit meint er zwei ehemalige Führungskräfte, die eng mit dem Heidelberger Unternehmer zusammenarbeiteten und für den Schilderhandel eine 30-köpfige "Briefgruppe" aufbauten. Die Staatsanwaltschaft arbeitet derzeit an der Anklage gegen die drei.

Ob und wie die Ex-Führungskräfte in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, ist unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte die Firmengruppe des Heidelbergers als Gegenleistung für den "Mengenrabatt" über Jahre hinweg einen insgesamt sechsstelligen Betrag auf ein Konto des Landratsamts überwiesen. Landrat Stefan Dallinger betonte gegenüber der RNZ, die Zahlungen seien ausnahmslos als Gebühren für Amtshandlungen verbucht worden. Deshalb habe der Kreis diese Einnahmen nicht als Bestechungsgeld identifizieren können.

Andererseits berichteten die RNZ und Medien bundesweit schon seit 2010 über Klagen von Behördenvertretern, denen die vielen HD-Kennzeichen auf Autos, zum Teil in Straftaten verwickelt, ein Dorn im Auge waren. Und immer wieder vom Rhein-Neckar-Kreis zu hören bekamen, dass die Ausgabepraxis in Wiesloch rechtlich zulässig sei. Angesichts der Dimension des Betrugs fragt sich Mühlhoff: "Wo war denn die Spitze des Landratsamts? Und wo war das Regierungspräsidium Karlsruhe als Aufsichtsbehörde?" Letztere habe der Zulassungsstelle zwar Weisungen erteilt und gefordert, dass die Kunden persönlich und mit Originaldokumenten erscheinen müssen. "Doch, und das ist fast noch schlimmer, hat offenbar niemand überprüft, ob die Vorgaben auch eingehalten werden", kritisiert Mühlhoff das RP.

In der Zulassungsstelle habe lediglich die Devise gegolten, für eine Person pro Tag nur ein Schild auszugeben. "Dass dadurch dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wurde, ist auch Laien ersichtlich", erklärt der Vorsitzende. Die Angeklagten seien zu dem Betrug eingeladen worden. Zwei von ihnen hätten an manchen Tagen rund 20 Anträge gestellt - bis das Zulassungssystem 2014 "Gott sei Dank zusammengebrochen ist", so Mühlhoff. "Richter sollten vorsichtig sein, aber in diesem Fall hält die Kammer den Ausdruck ,Skandal’ für angemessen."