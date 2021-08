Von Peter Wiest

Bensheim.Es waren Konzerte, auf die Musikfans aus der Region über ein Jahr lang warten mussten und die das Herz erwärmten, als sie endlich stattfinden konnten. Zwei Wochen lang hieß es bis zum Wochenende "Ab ins Freie" beim gleichnamigen Festival des Musiktheaters "Rex" auf dem Festplatz in Bensheim. Es könnte das letzte gewesen sein. Denn Bensheim will einen Teil des Geländes zum Stellplatz für Wohnmobile machen.

So war die Freude bei den "Rex"-Geschäftsführerinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner über den Erfolg des diesjährigen Festivals ziemlich getrübt. Große Namen der Rock-Musik wie Pete York, Tribute-Shows wie "Depeche Reload" (Depeche Mode), "Völkerball" (Rammstein) oder "Abba Explosion" waren zu hören und zu sehen gewesen – zwischen 100 Zuschauer bei der Eröffnung und 1500 beim Rammstein-Tribute waren dabei. Am Freitagabend gaben sich erstmals nach langer Zeit sogar die "Rodgau Monotones" mal wieder die Ehre und begeisterten rund 450 Fans mit Hits wie "Ei gude, wie" oder "Erbarmen, die Hesse komme". Mit der Bee Gees Tribute-Show "Nights on Broadway" am Samstag sowie einem großen Auftritt der Band "Soulfinger" des Heidelberger "Sweet Soul Music"-Produzenten und Saxofonisten Klaus Gassmann ging das Festival am Sonntag zu Ende, das auch vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert wurde.

Was die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung allerdings nicht weiter beeindruckte. Sie hat zuletzt einen Beschluss gefasst, der eine Neuauflage des "Ab ins Freie"-Festivals praktisch unmöglich macht. Geht es nach den Kommunalpolitikern, dann wird ein Teil des Festplatzes am Berliner Ring künftig für Wohnmobilisten reserviert. Dabei ist der Festplatz die einzige große Fläche mit der passenden Infrastruktur für Open-Air-Konzerte und Großveranstaltungen in der Stadt.

"Damit ist vollkommen klar, dass größere Kulturveranstaltungen hier nicht mehr stattfinden können und Bensheim die Möglichkeit verliert, auch zukünftig größere Open Air-Veranstaltungen durchführen zu können", so Gehrisch in einer Stellungnahme. Auch andere Bensheimer Kulturschaffende sehen diese Entscheidung nach ihren Worten als "unsensiblen und großen Affront gegen die lokale Kulturwirtschaft". Der Kulturbereich brauche eine Ausweichspielstätte für die Sommermonate, und gerade jetzt während der Pandemie sei dies die einzige Möglichkeit, den Betrieb weiterzuführen, sagte Gehrisch. "Es gibt genügend Alternativen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes. Einmal angetastet und bebaut, ist der Festplatz als Veranstaltungsfläche für immer verloren", glaubt die Geschäftsführerin.

In einer Petition rufen sie und Wagner die Bensheimer Stadtverwaltung dazu auf, den Festplatz weiterhin für die Kulturszene zu erhalten und die lokale Kulturwirtschaft nicht zu schädigen. Jetzt suchen die "Rex"-Chefinnen im Internet nach Unterstützern und sammeln Unterschriften.