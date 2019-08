Bensheim. (pol/mare) Der 58 Jahre alte Vermisste aus Bensheim ist wieder aufgetaucht und wohlauf. Das meldet die Polizei.

Gegen 21 Uhr entdeckte eine Zeugin am Mittwochabend, die sich an die Suchmeldung der Polizei auf Facebook erinnerte, den Vermissten in der Neißestraße in Bensheim.

Dort fand ihn wenig später eine Polizeistreife an und brachte ihn ins Wohnheim. Wo er sich in der Zwischenzeit aufhielt, darüber machte er zunächst keine Angaben.

Update: Freitag, 2. August 2019, 7.53 Uhr