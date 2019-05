Bensheim. (pol/mare) Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Bensheimer Taunusstraße aus bisher unbekannten Gründen zu einem Familienstreit. Dabei - so teilt es die Polizei mit - wurde eine Frau mit einem Messer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Bensheim ging gegen 18.15 Uhr mit einem Jagdmesser auf seine 41-jährige Stiefmutter los und verletzte sie am Arm. Die 41-Jährige wurde nach Erstversorgung am Tatort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-Jährige konnte trotz Widerstandes von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Da sich der Bensheimer verletzt hatte, als er eine Glastür einschlug, musste auch er auch in ein Krankenhaus.

Zwei Zeugen verletzten sich bei dem Streit ebenfalls leicht und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Kriminalpolizei hat im Auftrage der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.