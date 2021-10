Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Als Emily, ein Kind in seinem Bekanntenkreis, schwer erkrankte, war Axel Hofmann aus Neulußheim sehr berührt. Er arbeitet am Uniklinikum in Heidelberg und veranstaltete jährlich eine Tombola zugunsten unheilbar kranker Kinder. Dies war 2020 aufgrund der Pandemie nicht möglich.

Neben seiner Arbeit am Uniklinikum ist Hofmann Konzertfotograf und begleitet in der Coronazeit Live-Streams. Dazu gehörte im vergangenen Jahr die Online-Kerwe Looma Kerwä Dehoom. Stadt und Gewerbeverband streamten das gesamte Bühnenprogramm der Leimener Weinkerwe. Bei dieser Gelegenheit lernte er den Vorsitzenden des Vereins Leimen Aktiv, Gerd-Peter Gramlich, kennen. Dabei entstand die Idee einer Benefiz-Veranstaltung.

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Gewerbeverbands zuständig ist die St. Ilgener Grafikerin Sandra Werner. Um die Veranstaltung stemmen und Spenden sammeln zu können, gründete sie mit Axel Hofmann den Verein "Axels Herzenswunsch". Das Event sollte im Dezember 2020 über die Bühne gehen, musste aber wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Nun findet "Axels Herzenswunsch" eine Nummer größer als "Charity-Live-Stream" am Sonntag, 24. Oktober, ab 19 Uhr, statt.

Von der Session pro GmbH in Östringen aus wird es übertragen und kann über die Internetseite www.axels-herzenswunsch.de verfolgt werden. Durch das Programm führt der Leimener Moderator Max Peter. Im Mittelpunkt steht das Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar, das sich mit Joachim Holoch (Ärztliche Leitung) und Regina Fischer (Pflegerische Leitung) in einer Talkrunde vorstellt.

Das Team ist rund um die Uhr erreichbar und versorgt unheilbar erkrankte Kinder und Jugendliche in ihrem häuslichen Umfeld. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Um eine über die Grundversorgung hinausgehende Betreuung anbieten zu können, ist das Team aus spezialisierten Ärzten und Pflegekräften auf Unterstützung angewiesen.

Kerstin Schmidt, die Oma von Emily, wird sich mit Pfarrer Steffen Groß und dem Seelsorger des Kinder-Palliativteams, Gerrit Schütt, unterhalten. Aus Spenden, die schon eingegangen sind, bekommt das Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar 5000 Euro für eine Musiktherapie. Weitere Spenden kommen dem Verein "Axels Herzenswunsch" zugute.

Auch die Schirmherren kommen zu Wort. Nach einem Videobeitrag von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner spricht Gerd-Peter Gramlich mit Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Daneben treten der ehemalige Profiboxer und Weltmeister Sven Ottke und Speerwerfer Andreas Hofmann in Erscheinung, per Videoschalte beteiligen sich Rennfahrer Jens Klingmann und der Boxer Firat Arslan.

Zwischen den Programmpunkten sorgen mit einer Band die Musiker Olli Roth, Indra Wahl, Andreas Botz, Raffaele Guagliano, Ralph Strassner, Sarah Fox und Chris Epp für die musikalische Begleitung. Über den gemeinnützigen Verein Global United FC berichten Kristian Baumgärtner und Matthias Maisch. Nathalie und Matthias Müller präsentieren ihren "Herzenswunsch-Wein", die Schausteller Alf Fischer und Horst Kräher vom Schaustellerverein Heidelberg haben mit den Spendenboxen von Axels Herzenswunsch fleißig gesammelt und übergeben eine großzügige Spende. Armin Rühl, Drummer von Herbert Grönemeyer, überreicht eine Goldene Schallplatte. Daneben haben zahlreiche Promis für eine Versteigerung Gegenstände gespendet.

"Jeder hat ein Riesennetzwerk", sagt Sandra Werner. Der noch junge Verein will diese Netze aktivieren, damit Dinge ermöglichen und schwer kranken Kindern Wünsche erfüllen. So darf ein Junge, der Fußballfan ist und Krebs hat, mit seinem Bruder die 1899 TSG Hoffenheim besuchen. "Krebskranke Kinder sollen einfach mal abschalten können", sagt Werner.

Info: www.axels-herzenswunsch.de

Spendenkonto:

Axels Herzenswunsch e.V.

Sparkasse Heidelberg

IBAN DE 1867 2500 2000 0932 9242