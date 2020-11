Im September wurden auch in der Jugendstil-Brasserie „Excelsior“ in Nancy noch die Gäste bedient. Roger Sengel sagt: „Ich bin mir zwar sicher, dass die Restaurants eines Tages wieder voll sein werden. Aber wann, das weiß kein Mensch.“ Fotos: Knopf

Von Volker Knopf

Straßburg.Auch für Menschen aus der Metropolregion ist das Elsass ein beliebtes Reise- und Ausflugsziel. Der Lockdown ist in Frankreich deutlich härter als in Deutschland. Speziell die Gastronomie im Elsass leidet unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wie in Deutschland sind Gaststätten, Bars und Bistros im November geschlossen. Roger Sengel ist Präsident des Gastro-Verbands "Hoteliers, Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin", dem Pendant zum Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Im RNZ-Gespräch berichtet der 69-Jährige über die Probleme der Hotel- und Restaurantbetreiber von Wissembourg bis zum Großraum Straßburg.

Roger Sengel. Foto: zg

Herr Sengel, wie beschreiben Sie die aktuelle Situation für die Gastro-Branche im Elsass?

Dafür gibt es nur ein Wort: katastrophal. Wir vertreten rund 1200 Betriebe im Département Bas-Rhin. Allen ist das Geschäft weggebrochen. Vielleicht zwanzig Prozent machen ein wenig Abholservice. Aber das deckt nicht mal die laufenden Kosten.

Was befürchten Sie?

Wir werden eine Pleitewelle erleben, die wohl im Frühjahr nächsten Jahres beginnt. Im März wird es losgehen. Dann werden etliche in die Knie gehen, so vermute ich.

Gibt es keine Unterstützung vom französischen Staat?

Es gab in der ersten Phase Kredite vom Staat. Aber wie soll man die bitteschön zurückzahlen, wenn man so gut wie keine Einnahmen hat? Jetzt im November gibt es 10.000 Euro für alle Betriebe, die schließen mussten, und die man nicht zurückzahlen muss. Aber ob das letztlich hilft, wage ich zu bezweifeln.

Wie lief das Geschäft im Sommer?

Betriebe, die eine Terrasse hatten, konnten relativ gut arbeiten und das gute Wetter nutzen. Etwa 60 bis 70 Prozent der üblichen Einnahmen konnte so manches Restaurant einspielen. Aber diejenigen, die keine Terrasse hatten, haben verloren. Schon der Oktober war nicht mehr ganz so gut. Zudem wurden viele Messen in Straßburg abgesagt, es waren nur wenige Touristen im Sommer in der Stadt.

Und nun wurde auch noch der Weihnachtsmarkt abgesagt.

In der Tat. Jährlich besuchen rund 2,5 Millionen Touristen Straßburg zur Adventszeit. Straßburg hat den ältesten Weihnachtsmarkt Frankreichs. Seit 1570 wurde der Markt nur während des Zweiten Weltkriegs abgesagt. Die aktuelle Absage trifft die Hotel- und Restaurantbetreiber mit voller Wucht. Nicht zu vergessen die Kunsthandwerker und Marktbeschicker.

Der Dehoga kritisiert die Schließung der Gaststätten, die sich nicht als Superspreader gezeigt haben. Wie sieht Ihr Verband das?

Ganz genauso. Man sieht die vollen Busse und Straßenbahnen und reibt sich die Augen. Wir dagegen setzten auf Hygienekonzepte, Desinfektionsmittel und geringere Auslastung in den Restaurants. Berücksichtigung findet das nicht. Aber wir müssen uns mit der Situation arrangieren. Natürlich unterstützen auch wir den Kampf gegen das Coronavirus. Wir hoffen alle auf den Impfstoff. Aber wir wissen ja nicht, wie lange die Pandemie uns noch im Griff hat.

Gerade Frankreich und das Elsass stehen für eine ausgeprägte Gastro-Kultur. Man nimmt sich sehr viel Zeit fürs Essen, es ist ein wichtiges Ritual. Geht da gerade etwas verloren?

Unsere Gewohnheiten, unsere gastronomische Kultur werden nicht so schnell verloren gehen. Aber es ist ein harter Einschnitt. Ich bin mir zwar sicher, dass die Restaurants eines Tages wieder voll sein werden. Aber wann, das weiß kein Mensch.