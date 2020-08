Von Carsten Blaue

Ludwigshafen.Die Katastrophe im Hafen von Beirut am vergangenen Dienstag erinnert an einen der schwärzesten Tage in der Geschichte des Chemieunternehmens BASF. Am Morgen des 21. September 1921 explodierten im damaligen Werk Oppau rund 400 Tonnen des Düngemittels Ammonsulfatsalpeter. Das verheerende Unglück erschütterte buchstäblich die ganze Region. Noch 90 Jahre später beschäftigten sich Experten mit der Ursache. Auch die BASF hat der Rhein-Neckar-Zeitung schriftliche Aufarbeitungen des Unglückstags zur Verfügung gestellt.

Der 21. September 1921 ist ein Mittwoch. Morgens um 7 Uhr bereitet im Bau Op 110 der Sprengmeister Hermann Humpe eine Lockerungssprengung vor. In dem Silo lagern insgesamt 4500 Tonnen Ammonsulfatsalpeter (ASN), der aus ungefährlichem Ammoniumsulfat sowie aus brennbarem und unter gewissen Bedingungen explosivem Ammoniumnitrat besteht. Beim Einlagern kann der Dünger zu einer hart verbackenen Masse werden. Sprengungen, um die Masse vor dem Verladen aufzulockern, sind Routine. Rund 20.000 Mal zuvor ist nie etwas passiert. Bis zu diesem Morgen.

Laut den Akten zündet Humpe um 7.32 Uhr eine Reihe von Sprengpatronen. Es folgen zwei gewaltige Explosionen. Etwa 400 Tonnen ASN gehen hoch, der Rest wird als Salz oder als bis zu 1200 Kilogramm schwere Brocken herausgeschleudert. Wo das Silo stand, klafft jetzt ein 130 Meter langer, bis zu 95 Meter breiter und 18,5 Meter tiefer Krater. Wie viele ihr Leben verlieren oder verletzt werden, ist bis heute unklar. Die Zahl der Toten schwankt in den Berichten von damals zwischen 509 und 561, die der Verletzten zwischen 1900 und 2000.

Das erst bis 1913 neu errichtete Werk wird fast völlig zerstört. Nahezu alle 7500 Bürger von Oppau werden obdachlos – und der Winter steht bevor. Im BASF-Werk Ludwigshafen werden Dächer abgedeckt und Fensterstöcke herausgerissen. Große Zerstörungen gibt es auch in Mannheim. In Heidelberg springt eine Straßenbahn aus den Schienen, auch hier gibt es Gebäudeschäden. Carl Bosch, der Vorstandsvorsitzende der BASF, soll sich zum Unglückszeitpunkt in seiner Heidelberger Villa befinden, in der die Fenster "rappeln". Er eilt sofort nach Oppau und lässt die Produktion von Ammonsulfatsalpeter unverzüglich stoppen. Im Wormser Dom gehen die mittelalterlichen Buntglasfenster zu Bruch. Selbst in Frankfurt und Mainz spürt man die Erschütterung.

Nach der Katastrophe richtet die für die bayerische Pfalz zuständige Bayerische Staatsregierung eine Untersuchungskommission zur Ursachenklärung ein. Verschwörungstheorien machen die Runde, etwa dass Deutschland im Werk unentdeckt Waffenforschung betrieben habe. Ein Anschlag oder die heimliche Lagerung von Munition werden ebenfalls bald ausgeschlossen.

Die Katastrophe von Oppau forderte über 500 Tote und fast 2000 Verletzte. Das Werk und der Ort wurden nahezu vollständig zerstört. Foto: dt/dpa-Archiv

Zugleich läuft die Hilfe an. Die BASF, die örtlichen Behörden sowie die französischen Besatzungstruppen beteiligen sich an den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Im Deutschen Reich und im Ausland werden Geld- und Sachspenden gesammelt. Die Franzosen, die Heilsarmee und das Rote Kreuz organisieren Volksküchen. Säle und Schulen werden zu Sammelunterkünften der Obdachlosen. Schon bis zum 24. September sollen 24 Millionen Reichsmark eingegangen sein.

Am Tag darauf, am Sonntag, 25. September, ist eine Trauerfeier auf dem Ludwigshafener Friedhof. Reichspräsident Friedrich Ebert spricht von "unbekannten Kräften der Zerstörung von elementarer Wucht", die in einer "Musteranstalt deutschen Unternehmergeistes und Arbeitswillens" eingebrochen seien. Auch Bosch, der Erbauer des Oppauer Werks, spricht. Unter seiner Regie war hier die erste Ammoniaksyntheseanlage der Welt entstanden. Auch gelang hier erstmals die Umwandlung von Ammoniak in Stickstoffdüngemittel. Umso schockierender ist das Unglück auch für Bosch: "Gerade der Stoff, der bestimmt war, Millionen unseres Vaterlandes Nahrung zu verschaffen und Leben zu bringen, den wir seit Jahren hergestellt und versandt haben, hat sich plötzlich als grimmiger Feind erwiesen aus Ursachen, die wir noch nicht kennen."

90 Jahre später ist man schlauer. Zum Jahrestag der Katastrophe im Jahr 2011 veröffentlicht die BASF interne Untersuchungsergebnisse. Demnach hatte die Explosion zwei Ursachen. Erstens kennt man in den 1920ern die Produkteigenschaften von ASN noch nicht richtig und weiß nichts vom festen Einschluss von losem Salz und den Folgen unterschiedlicher Korngrößen bei der Mischung. Und zweitens ist es am 21. September 1921 erst die zweite Sprengung nach einer Verfahrensänderung. Bis dahin ist der Dünger auf einer Förderschnecke auskristallisiert und getrocknet worden. Das neue Verfahren heißt damals Sprühtrocknung. Hierbei wird die Düngemittellösung mit heißer Luft in das Silo gespritzt. Dadurch ist der Dünger trockener, und es bildet sich ein Nebenprodukt mit deutlich erhöhtem Nitratanteil. Sprengmeister Humpe sprengt am Unglückstag wohl an Stellen mit großen Mengen dieses "Produktschnees", der quasi zum Zünder wird.

Die Zerstörung ist so groß, dass das Oppauer Werk elf Wochen lang bis zu seinem provisorischen Wiederaufbau stillliegt. Der Schaden wird auf 570 Millionen Inflationsmark geschätzt. Im "Hilfswerk Oppau" wird derweil die Hilfe organisiert, darunter der Barrackenbau für die Obdachlosen. Es dauert drei Jahre, bis auch der Ort Oppau unter der Federführung des Architekten und Kirchenbaumeisters Albert Boßlet wieder aufgebaut ist. Hier erinnert auf dem Friedhof bis heute ein Gedenkstein an die Opfer der Explosion, ebenso wie in Neustadt und Frankenthal.