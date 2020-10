Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Bei vielen Alkoholkontrollen auf Autobahnrastplätzen "erzielen" osteuropäische Lasterfahrer die höchsten Promillewerte. Ermittler berichten von Saufgelagen und leeren Wodkaflaschen im Führerhaus, für Dieter Schäfer ist klar: "Es muss etwas passieren, denn die Gefahr ist tödlich." Der frühere Verkehrspolizeichef im Mannheimer Präsidium ist einer der Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Netzwerks "Hellwach mit 80 km/h". Der Präventionsverein zählt aktuell 36 Mitglieder aus der Logistik-Branche, Verbänden und sonstigen Unternehmen.

Lkw-Lenker von Polen übers Baltikum bis Rumänien müssen nach Einschätzung von Experten oft vier bis fünf Tage auf den Rastplätzen verbringen. Es lohne sich nicht, nach Hause zu fahren, hinzu kämen der hohe Termindruck und dazwischen die erzwungene Langeweile. Und auch für Schäfer spielen Einsamkeit und Nomadentum für Alkoholismus eine Rolle. Aber 1,6 Promille – das ist der Wert, ab dem die Führerscheinstelle für deutsche Fahrer eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) anordnet – und mehr "schafft man nur mit Übung".

Schäfer schätzt, dass von den 300.000 osteuropäischen Truckern, die täglich auf deutschen Straßen unterwegs sind, mindestens zwei Prozent alkoholkrank sind. Das Problem: Werden diese erwischt, melde die Polizei den Vorgang zwar auch an die Führerscheinstelle. Die Behörde warte nach der gängigen Verwaltungspraxis aber, ob der Fahrer wiederholt betrunken am Steuer saß oder vor dem Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hat. "Es ist jedoch relativ unwahrscheinlich, dass dies in absehbarer Zeit im Zuständigkeitsbereich wieder der Fall ist", argumentiert Schäfer.

Deshalb verlangt "Hellwach mit 80 km/h", dass die Führerscheinstellen während der Ausnüchterung des Fahrers eine MPU in die Wege leiten. "Bislang erfolgen meines Wissens noch keine Sofortmaßnahmen", so Schäfer. Werde die MPU in der gewährten Frist nicht beigebracht – was laut Schäfer die Regel sein dürfte – oder nicht bestanden, könne die Behörde dem Fahrer das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagen und ihn in Polizei-Computern ausschreiben. "Die tödliche Gefahr würde wirkungsvoller gebannt", ist sich Schäfer sicher.

Denn man könne sicher davon ausgehen, dass alkoholkranke Fahrer mit sehr hohen Promillewerten nach dem Nüchternwerden ihrer Sucht nachgeben und wieder zur Flasche greifen. Sie zu entdecken, gleiche jedoch der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die glaubwürdige Drohung, die Fahrerlaubnis zu verlieren, dürfte Schäfers Meinung nach hingegen manchen Fahrer aufrütteln.

Mit einer Petition an den Bundestag wollte "Hellwach mit 80 km/h" Landrats- und Ordnungsämter auf Trab bringen. Diese müssten auf "Saufgelage" auf Rastplätzen vor Ende des Wochenendfahrverbotes am Sonntag um 22 Uhr reagieren und präventiv Gefahrenabwehr betreiben. Der Petitionsausschuss des Bundestags sah sich dafür jedoch nicht zuständig und verwies den Verein an die Ausschüsse der Länder. "Dort sind nun seit Anfang Juli unsere Einzelpetitionen in Bearbeitung", erklärt Schäfer.

Man werde also unter Umständen mehrere verschiedene Auskünfte erhalten, was dem Föderalismus geschuldet sei. Nach Angaben Schäfers wird rund ein Drittel aller Transporte im Straßenverkehr von osteuropäischen Unternehmen übernommen. Der Fahrermangel sei auch in diesen Ländern angekommen. "So haben insbesondere Polen und Litauen in den vergangenen Jahren deutlich mehr als 100.000 Fahrer aus der Ukraine oder Belarus angeworben, die oft wenig qualifiziert, schlecht bezahlt und wochenlang durch Europa fahren", weiß Schäfer.

Eine gute Nachricht gibt es hinsichtlich der Ausstattung der Lkw mit Notbremsassistenten. Inzwischen bauten MAN, Scania, Volvo und Daimler Geräte des Typs ABA 5 serienmäßig und ohne Aufpreis ein. Spätestens 2024 seien die Notbremsassistenten in sämtlichen osteuropäischen Lastwagen installiert, sagt Schäfer. Zumindest die Technik schreite voran. Andererseits, so Schäfer, verdeutlichten Untersuchungen aus Niedersachsen, dass bei rund 30 Prozent der Unfälle die Lkw-Fahrer das System instinktiv übersteuert hatten und die Notbremsung abbrachen. Experten seien sich einig, dass es europaweit einen eklatanten Schulungsmangel unter den Truckern gebe.