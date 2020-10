Heidelberg. (cab) Nicht nur die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) setzt zusätzliche Fahrzeuge im Schülerverkehr der Region ein, um vor dem Hintergrund der Corona-Regeln etwas mehr Platz für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mitteilte, gibt es seit September in den Linienbündeln Wiesloch-Walldorf, Schwetzingen-Hockenheim und Neckargemünd sowie im Linienbündel Mosbach und Buchen, das die Kreisgrenze hin zum Neckar-Odenwald-Kreis überschreitet, insgesamt 22 zusätzliche Fahrten, um Engpässe abzumildern.

Beispielsweise werden aktuell vier weitere Fahrzeuge auf 16 zusätzlichen Fahrten beim Linienbündel Wiesloch-Walldorf eingesetzt. Davon profitieren unter anderen die Linien zwischen St. Leon-Rot und Östringen, Walldorf und Schatthausen, Östringen und Waldangelloch sowie Östringen und Tairnbach. Eine zusätzliche Fahrt zur Entlastung von zwei Fahrten mit bestätigten Kapazitätsengpässen gibt es auf der Strecke zwischen Schwetzingen und Hockenheim. Das Linienbündel Neckargemünd wird zwischen Neckargemünd und Meckesheim, Heiligkreuzsteinach und Heidelberg sowie Wiesenbach und Gaiberg durch drei zusätzliche Fahrten entlastet.

Das Landratsamt hatte die Verkehrsunternehmen, die Schulen sowie die Schulträger darum gebeten, Engpässe vor allem im Schulbusverkehr zu melden – und das vor dem Hintergrund der Corona-Situation und des neuen Landesförderprogramms für Verstärkerbusse im Schulbusverkehr. Das Land fördert die Verstärkerbusse mit 80 Prozent der Kosten (20 Prozent kommen vom Kreis), sofern 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze belegt sind. Hierbei kommt es auf die Fahrer an. Sie müssen die Informationen über volle Busse weitergeben.

Das Landesprogramm ist bis zum Ende des Jahres befristet. Es soll dazu dienen, Schüler in diesem Schuljahr auf mehr Busse zu verteilen und damit das Risiko einer Corona-Infektion zu senken. Die Kreisverwaltung kann die Verstärkerfahrten "bestellen", ohne vorher den Kreistag fragen zu müssen. Dazu hatte sie das Gremium ermächtigt.

Auch das Landratsamt will die Entwicklung im Auge behalten, sieht aber nicht nur in zusätzlichen Fahrten die Möglichkeit, für mehr Abstand auf dem Schulweg zu sorgen. Kreissprecherin Silke Hartmann empfahl den Schülern, nicht den Bus "auf den letzten Drücker" zu nehmen, sondern frühere, weniger ausgelastete Fahrten. Auch der Einsatz größerer Fahrzeuge oder gestaffelte Unterrichtszeiten an Schulen könnten Entlastung im Schülerverkehr bringen, so Hartmann.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 19.18 Uhr

Mannheim. (cab) Die Nahverkehrsanbieter in der Region haben auf die beengten Verhältnisse bei der Schülerbeförderung in Bussen und Bahnen reagiert. Die Zustände hatten vor dem Hintergrund der geltenden Corona-Regeln gerade bei vielen Eltern für Verärgerung gesorgt. Der Vorwurf: Die Kinder könnten bei dem Gedränge in den Fahrzeugen gar keinen Abstand halten. Man habe jetzt Anpassungen vorgenommen, sagte Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), auf RNZ-Anfrage.

In Heidelberg würden nach wie vor zwei Fahrten auf der Linie 33 und eine Fahrt auf der Linie 29 verstärkt, so Feier. Zudem sollen ab diesem Mittwoch auf der RNV-Bahnlinie 5 zwei zusätzliche Zugverbände im Schülerverkehr eingesetzt werden. "Wir konnten kurzfristig einige Wartungs- und Umbaumaßnahmen in den Werkstätten in die Nachtstunden verlegen, weshalb tagsüber zwei zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung stehen", so Feier. Dadurch würden im Schülerverkehr die Abschnitte zwischen Heidelberg und Weinheim (um 6.46 Uhr ab Heidelberg, Bismarckplatz) sowie zwischen Weinheim und Mannheim (um 6.46 Uhr ab Weinheim, Hauptbahnhof) entlastet.

In Mannheim hat die RNV bei zwei stark besetzten Fahrten im morgendlichen Schülerverkehr die Größe der Busse angepasst. Bei einer Fahrt auf der Linie 43 (Friedrichsfeld – Seckenheim, Rathaus) und einer Fahrt auf der Linie 55 im Stadtteil Waldhof sind nun Standardbusse statt sogenannter "Midi-Busse" unterwegs. Bei einer nach Schulschluss stark besetzten Fahrt der Linie 40 von Seckenheim nach Rheinau fährt mittlerweile ein zweiter Bus, um die Platzkapazität zu verdoppeln. In Ludwigshafen werden 14 Fahrten im Schulbusverkehr verstärkt. Die RNV erwarte, dass die Fahrgastzahlen nach den Herbstferien "an der einen oder anderen Stelle" noch steigen, wenn es kälter und dunkler werde. Man werde das weiter beobachten und bei Bedarf reagieren, so der RNV-Sprecher.

Auch im weiteren Einzugsbereich des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wurde nachgelegt. Seit dem 16. September sind im Neckar-Odenwald-Kreis mittlerweile 16 Verstärkerfahrten auf acht Linien kreisweit im Einsatz.

Im südhessischen Kreis Bergstraße sollen Zusatzbusse nach den hessischen Herbstferien, also ab 19. Oktober, voraussichtlich bis Ostern auf elf Buslinien zum Einsatz kommen – jeweils morgens und nachmittags. Die Zusatzfahrzeuge seien ausschließlich für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, hieß es vonseiten des VRN. Der Zustieg sei also nur mit entsprechender Fahrkarte zulässig.