Von Marco Krefting

Karlsruhe/Heidelberg.Bei Klimawandel, Flora und Fauna denkt man oft als erstes ans Aussterben. Doch höhere Temperaturen führen auch neue Tier- und Pflanzenarten in die Region – etwa den Baumwollkapselwurm. Das ist ein Schmetterling, über den sich allerdings nicht alle freuen dürften. Denn er schadet der Landwirtschaft.

Der Baumwollkapselwurm ist nicht wählerisch. Tabak, Zuckererbsen, Artischocken und Mais stehen zum Beispiel auf seinem Speiseplan. Auch wenn so ein Befall an Ackerfrüchten derzeit noch kurios anmute, würde eine erfolgreiche Überwinterung und Ausbreitung alleine dieser Schmetterlingsart den Pflanzenschutz im Acker- und Gemüsebau an seine Grenzen bringen, sagt Olaf Zimmermann vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe. Denn der Baumwollkapselwurm ist eigentlich in wärmeren Gefilden zu Hause, rückt mit dem Klimawandel aber immer weiter von Süden heran – "und fliegt damit immer schneller über die Alpen zu uns in die Kulturen", erklärt Zimmermann. Wenn er auch hierzulande überwintern könnte, wäre ein kritischer Punkt überschritten.

Während vom Klimawandel auch viele Schmetterlinge bedroht werden, flattern mit beständig höheren Temperaturen auch neue Arten nach Deutschland, darunter Schädlinge. "Sie legen oft mehrere Hundert Eier pro Weibchen. Einige Arten entziehen sich durch ihre Lebensweise im Raupenstadium der Bekämpfung. Zudem seien Raupen wie auch später die Falter unauffällig. "Die beste Voraussetzung, übersehen zu werden und sich erst einmal unbemerkt zu etablieren", so Zimmermann. Gerade Baden-Württemberg ist als Einflugschneise für neue Arten prädestiniert: Der südliche Oberrheingraben ist regelmäßig ein Beispiel für extreme Trockenheit oder Hitze.

Hinzu kämen der Rhein als Handelsweg und die geografische Lage mit natürlichen Routen wie der Burgundischen Pforte zwischen Vogesen und Jura, erklärt Zimmermann. Die neuen Arten bewegten sich über die Flusstäler und die Verkehrswege quer durchs Land. "Wir hatten in Baden-Württemberg den Buchsbaumzünsler zuerst", sagt Zimmermann. Auch andere Insekten wie die Marmorierte Baumwanze und die Gewächshausschmierlaus, die Wein befallen kann, wurden zuerst im Südwesten nachgewiesen. Kirschessigfliegen tauchten hier und in Bayern auf.

Als weiteres Beispiel für eine neue Art nennt Robert Trusch die Rosskastanienminiermotte. Wie beim Buchsbaumzünsler sind ihre Spuren unübersehbar. Trusch, der am Naturkundemuseum Karlsruhe eine der größten Schmetterlingssammlungen Deutschlands betreut, sagt dazu: "Schäden an Pflanzen sind das, was den Menschen auffällt." Dass in Deutschland Schmetterlinge rarer werden und Arten verschwinden, liegt für die Wissenschaftler vor allem an der intensiven Landwirtschaft und der Versiegelung von Flächen. Steigende Temperaturen verdrängen Arten, die es kühler lieben. Der Lebensraumverlust betreffe natürlich auch neu zugeflogene Schmetterlinge, sagt Trusch.

Zimmermann empfiehlt als vorbeugende Maßnahme eine strenge und engmaschige Einfuhrkontrolle von Pflanzen. "Wenn diese Schaderreger einmal etabliert sind, ist eine Ausrottung in der Regel nicht mehr möglich." Doch mit dem Klimawandel kommen nicht nur Schädlinge, sondern auch Bestäuber. Dass sie allerdings von großem Nutzen sein könnten, glaubt Trusch nicht. "Das ist so, als wenn Sie in den Bodensee noch ein Glas Wasser reinschütten."

Ein Beispiel dafür sei das Taubenschwänzchen. Der Nachtfalter, der mit seinem langen Saugrüssel auch an röhrigen Blüten zu schweben scheint, sei ursprünglich südlich der Alpen im Mittelmeerraum beheimatet, erklärt Ute Ruttensperger von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg. Als Wanderfalter seien Taubenschwänzchen seit Jahrhunderten über die Sommermonate nach Mitteleuropa eingeflogen, doch mit dem Klimawandel könnten auch erwachsene Tiere hier überwintern. "Warme Frühjahrstage werden zur Eiablage genutzt, Mitte Juni können dann schon die ersten Schmetterlinge im Garten beobachtet werden."