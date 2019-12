Von Stefan Kern

Oftersheim.Der Bericht des Leiters des kommunalen Bauhofs, Jochen Barisch, zu den Bäumen in Oftersheim fiel niederschmetternd aus. Innerhalb der Gemarkungsgrenze finden sich derzeit 1950 Einzelbäume an Straßen, in Grünanlagen und an Feldwegen. Dazu kommen noch 1500 Bäume im waldartigen Bestand. Und vielen dieser Bäume, so Barisch, gehe es nicht gut. "Die beiden vergangenen Hitzesommer inklusive Trockenheit haben unseren heimischen Bäumen zugesetzt."

Dabei betonte er, dass Hitze und Trockenheit eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen auslösen könnten, welche die Zukunft einiger Baumbestände gefährden. "Kirsch- und Pflaumenbäume haben in unserer Region langfristig keine Zukunftsperspektive." Zu sehen sei das im Gewann Seegärten/Glockenäcker.

Anders als die hier abgestorbenen Kirschbäume hätten die Nussbäume die extremeren Bedingungen besser überstanden. Auch Apfel- und Birnenbäume hätten die beiden vergangenen Sommer besser überstanden.

Grundsätzlich würden Krankheiten und Schädlingsbefall und damit auch der Pflegeaufwand zunehmen. Ziemlich dramatisch ist in diesem Jahr die Totholzbildung an Altbäumen. Zum Erhalt der Verkehrssicherheit müsse der Bauhof in den kommenden sechs Monaten an 234 Altbäumen das Totholz entfernen. Im vergangenen Jahr musste dies bei lediglich 94 Bäumen gemacht werden – ein Plus von fast 150 Prozent. Leider, so Barisch, gebe es keine Patentlösungen für die Probleme. Bei Neupflanzungen müsse auf resistentere Arten geachtet werden. Heimische Arten, wie Ahorn, Eiche oder Linden würden im Zuge des wärmer werdenden Klimas Probleme bekommen.

"Besorgnis erregende Entwicklungen"

Der Wunschbaum Barischs hält über längere Zeit 39 Grad und mehr aus und ist genügsam. Und das treffe mehr auf mediterrane als mittel- und nordeuropäische Bäume zu. Weitere Maßnahmen betreffen die Verbesserung der Standortbedingungen. So soll auf die Qualität des Bodensubstrats unter den neuen Voraussetzungen geachtet werden, Schutzanstriche sollen junge Bäume vor Sonnenbrand schützen. Und dann die intensivere Bewässerung. Eine Sisyphos-Arbeit, so Barisch: "Ein großer Baum kann pro Tag bis zu 400 Liter Wasser verlieren." Das könne künstlich nicht ausgeglichen werden. Bewässert werden bis dato vor allem Jungbäume in den ersten zehn Jahren. Diese Frist, sagte Barisch, "müssen wir deutlich ausweiten".

Für die Bewässerung verfügt der Bauhof über zwei Fässer mit Fassungsvermögen von 3000 und 2000 Litern. In diesem Jahr sind die Bauhofmitarbeiter an 96 Tagen zum Bewässern ausgerückt und haben pro Tag rund 15.000 Liter Wasser ausgebracht. Laut Barisch ist das aber keine Dauerlösung für die heimischen Bäume. Wenn ein Baum es mittelfristig nicht schafft, sich selbst zu versorgen, stehe er am falschen Platz. Und es müsse eine Art gepflanzt werden, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommt.

Das seien, so Bürgermeister Jens Geiß, "Besorgnis erregende Entwicklungen". Auch die Gemeinderäte machten sich Sorgen. Zugleich ließ niemand am Ratstisch Zweifel an Barisch und seinem Team aufkommen. Das Gremium vertraut dem Bauhof. Aus den Reihen des Gemeinderates kam zudem die Idee auf, Bürger über sogenannte Baumpatenschaften in deren Pflege einzubeziehen. Für Tillmann Hettinger (CDU) ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.