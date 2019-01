Von Teja Banzhaf

Rhein-Neckar. Baugrund in München zu erben, ist fast wie ein Sechser im Lotto: 2533 Euro kostete dort der Quadratmeter Bauland zuletzt im Schnitt. Für diesen Betrag müssten im Rhein-Neckar-Kreis etwa 9,1 Quadratmeter den Besitzer wechseln. Im Schnitt zahlten Käufer hier rund 278 Euro pro Quadratmeter. Das ist Platz 50 in der bundesweiten Baulandpreis-Bundesliga unter 403 ausgewerteten kreisfreien Städten und Landkreisen.

Wobei gilt: Je weiter hinten platziert, desto niedriger der Quadratmeter-Preis. Am günstigsten kommen Bauherren derzeit im brandenburgischen Kreis Elbe-Elster an Baugrund: Für zehn Euro ist der Quadratmeter im Schnitt zu haben. Dieser liegt bundesweit bei 131 Euro. Tendenz weiter steigend. Allerdings nicht im Rhein-Neckar-Kreis. Hier sank der Preis zuletzt. Eine Ausnahme, die die Regel aber auch in der Region lediglich bestätigt.

Zudem geht es auch noch ein bisschen teurer: In der statistischen Erfassung wird Bauland nochmals in "baureifes Land", "Rohbauland" und "sonstiges Bauland", das beispielsweise als Freifläche genutzt wird, untergliedert. "Baureifes Land" ist am teuersten. Hier können die Bagger sofort rollen, weil es erschlossen ist. Wesentlich günstiger ist "Rohbauland", da es sich hier um Grundstücke handelt, die erst in absehbarer Zeit Infrastruktur bekommen. Deswegen unterscheiden sich auch die beiden Durchschnittswerte, die die Statistiker für den Rhein-Neckar-Kreis angeben: Bauland kostete hier im Jahr 2017 im Schnitt rund 278 Euro (2016: 286 Euro), "baureifes Land" kam auf rund 279 Euro. Im Vorjahr waren es 287 Euro.

In zwei Jahren, von 2014 bis 2016, ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land im Rhein-Neckar-Kreis um 80 Euro gestiegen. Grafik: zds Weinstadt

Diese durchschnittlichen Kaufwerte errechneten sich aus tatsächlichen Grundstücksgeschäften, sind also keine Werte, die Gutachterausschüsse ermittelten. Erhebungsbasis sind die Daten, die zur Berechnung der Grunderwerbsteuer ans Finanzamt gemeldet werden. Dieses kennt damit die echten Verkaufswerte auf Euro und Cent. Diese werden zur Erfassung in der Kaufwerte-Statistik weiter gemeldet.

Daher weiß man, dass 2017 in Baden-Württemberg exakt 4962 baureife Grundstücke verkauft wurden. Dazu kamen 335 Verkaufsfälle mit Bauerwartungsland, macht zusammen 5297 Käufe und Verkäufe.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat daran seinen Anteil: Insgesamt 346 Baugrundstücke wurden hier verkauft, 344 davon baureif. Daraus ergab sich ein Umsatz von 56,29 Millionen Euro, ein Plus von knapp sieben Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Andere verkaufte Baulandarten sorgten 2017 für nur zwei Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von 340.000 Euro.

Bleibt noch eine Frage, bei der die Statistik die Antwort aber wegen Erfassung schuldig bleibt: Was macht der Käufer mit dem Bauland? Bauen oder Landbanking? Also kaufen und auf wachsende Baulandpreise setzen, statt das Geld zu Niedrigzinsen auf die Bank zu bringen. Bei der derzeitigen Nachfrage ein sicheres Geschäft. Vor allem, wenn der Nachverdichtung in den Städten und Gemeinden weiterhin der Vorzug vor der Ausweisung neuer Baugebiete gegeben wird. Hohe Preise sorgen dann vor allem für kleine Gärten - und damit auch für allenfalls kleine ökologische Nischen für Pflanzen und Tiere.