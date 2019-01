Nach der Explosion am 16. Oktober 2016 brannte es auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF. Fünf Menschen starben bei dem Unglück und mehr als 40 wurden wurden. Archiv-Foto: Einsatzreport Südhessen

Ludwigshafen. (dpa-lrs) Der Prozess um eine Gasexplosion auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen, bei der vor gut zwei Jahren fünf Menschen getötet wurden, beginnt am 5. Februar. Geplant seien derzeit insgesamt 13 Verhandlungstermine, teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag mit.

Bei der Explosion am 17. Oktober 2016 oder in Folge dieser Detonation kamen vier Mitarbeiter der Werkfeuerwehr und ein Matrose ums Leben. 44 weitere Menschen wurden verletzt.

Ein heute 64 Jahre alter Arbeiter einer von der BASF beauftragten Spezialfirma soll versehentlich eine falsche Leitung durchgeschnitten haben, was die Explosion auslöste. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor.