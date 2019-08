Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Dass es junge Leute in der BASF gibt, die eine Ausbildung zum Chemikanten machen oder zum Mechatroniker, überrascht natürlich nicht. Aber dass beim Chemiekonzern auch Köche, Tierpfleger, Glasapparatebauer und sogar Lokführer ausgebildet werden, ist eher unbekannt. Doch ein Areal, das entlang des Rheins zehn Quadratkilometer groß ist, ein Straßennetz von 100 Kilometern und ein Schienennetz von 230 Kilometern Länge aufweist, auf dem außerdem 200 Produktionsanlagen sowie 2000 Gebäude stehen und auf dem 35.301 Mitarbeiter beschäftigt sind, benötigt zu seinem Funktionieren die unterschiedlichsten Qualifikationen. Insgesamt bietet die BASF Ausbildungsgänge in 30 Berufen an. 140 Ausbilder und 1500 weitere Betreuer kümmern sich um die Azubis. Jetzt besuchten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und seine Parteifreundin, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer, die Ausbildungsabteilung in Ludwigshafen.

Fachkräftemangel, ein Älterwerden der Belegschaft und der digitale Wandel wollen unter einen Hut gebracht sein, wie der Ausbildungsleiter am Standort Ludwigshafen, Markus Hermann, den beiden Politikern verdeutlichte. Zwischen 2020 und 2030 werde das Unternehmen jährlich 1000 Mitarbeiter verlieren, die in den Ruhestand gehen. Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses ist daher eine der vordringlichsten Aufgaben. "In der Ausbildung wird die Grundlage für eine Jahrzehnte lange Zusammenarbeit gelegt", betont Andre Becker, Personalchef in Ludwigshafen, denn das Unternehmen habe sehr viele langjährige und treue Mitarbeiter.

Zum Lehrjahr 2018 habe man 930 jungen Menschen die Chance auf eine berufliche Ausbildung geboten. Die Übernahmequote liegt in der BASF bei etwa 90 Prozent. Aylin Kircali lernt im zweiten Ausbildungsjahr Chemikantin. "Mein Traumberuf war es ganz von Anfang an nicht," gesteht sie, "aber jetzt gefällt es mir hier sehr". Und Oliver Schneider, der in derselben Klasse ihr gegenüber am Bildschirm sitzt, gibt auf die Frage, ob er mit seiner beruflichen Ausbildung glücklich sei, kurz und bündig zur Antwort: "Sehr glücklich".

Malu Dreyer und Hubertus Heil werden schließlich im Nachbarraum dazu überredet, sich mit einer Maske vor dem Gesicht in eine virtuelle Welt zu begeben. "Ein bisschen links. Nicht hingreifen, nur hinbewegen. Wir sind hier in einer virtuellen Welt", wird die Ministerpräsidentin von einem Ausbilder instruiert. Dann klappt es.

Dreyer setzt eine virtuelle Pumpe in Gang, die nur sie sehen kann. Der Arbeitsminister geht in die Knie und schaut in einen virtuellen Filtertopf, ob der verstopft ist. "Er geht noch", sagt er, gelassen, scheinbar ins Leere blickend.

Der digitale Wandel ist mit Virtual Reality, Augmented Reality, 3-D-Druck und Hololens in die Ausbildungs-Lehr-pläne eingedrungen. Dass der digitale Wandel ein Teil der Realität ist, zeigen auch die beispielhaft benannten autonom fahrenden Transportfahrzeuge, die auf dem Gelände der BASF Ludwigshafen unterwegs sind. Das erste hat den Namen "Eva" erhalten, benannt nach Ludwigshafens Ex-Oberbürgermeisterin Eva Lohse, das zweite heißt "Margret" - nach der ehemaligen BASF-Arbeitsdirektorin Margret Suckale. Inzwischen hat man mehr als zehn solcher "Robots". Eine "Malu" fehlt allerdings noch.