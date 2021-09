Zwei Explosionen erschütterten den Unglücksort in Oppau. Die stärkere riss einen gewaltigen Krater in den Boden. Archivbild: dpa

Von Michael Ossenkopp

Ludwigshafen. Die Explosion löste die größte Industriekatastrophe der deutschen Geschichte aus: Vor 100 Jahren, am 21. September 1921, flog das Zweigwerk Oppau der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) im Norden von Ludwigshafen in die Luft. 561 Menschen starben, fast 2000 wurden verletzt. Die Detonation war angeblich bis ins 300 Kilometer entfernte München zu hören.

*

Um 7.32 Uhr bleibt die Bahnhofsuhr in Ludwigshafen stehen. In diesem Moment ist im wenige Kilometer entfernten Oppau – seit 1938 von der Stadt eingemeindet – ein 4000-Tonnen-Silo mit dem Düngemittel Ammoniumsulfatsalpeter explodiert. "Ein greller Blitz durchleuchtete den tauigen Herbstmorgen, der Boden erzitterte wie bei einem Erdbeben, ein rollender Donner folgte, dann abermals ein gewaltiger Blitz mit nachfolgenden unerhörten Explosionen. Häuser wankten, Mauern barsten und stürzten ein, Fensterscheiben klirrten. Entsetzte Menschen stürzten auf die Straßen, um unbekannten Gefahren zu entrinnen. Bald schrien Telegraf und Telefon das Schauderhafte in alle Welt und Extrablätter verbreiteten die Schreckenskunde von der furchtbaren Katastrophe", schreibt der Heimathistoriker Karl-Otto Braun in seinem Buch "Geschichte von Oppau und Edigheim".

Der chemische Stoff galt bis dahin als "völlig ungefährlich". In dem Werk wurde der Kunstdüngerzusatz aus Ammoniak hergestellt. Für das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren – benannt nach den Entwicklern Fritz Haber und Carl Bosch, damals Vorstandsvorsitzender der BASF – erhielten beide Chemiker den Nobelpreis. Das weiße Salz ist weder explosiv noch giftig, von oben wurde das Produkt in 20 Meter hohe Silos eingefüllt. Allerdings sackte der Kunstdünger zusammen und verhärtete. Um ihn herauszuschaufeln, musste er "gelockert" werden. Das geschah durch kleine Dynamitladungen, 20.000 Mal war bei diesen Routinesprengungen nichts passiert. Bis zu jenem Tag ging man davon aus, dass diese Vorgehensweise keine Risiken berge.

Zwei Explosionen erschütterten den Unglücksort, eine schwächere und dann die stärkere, absolut verheerende. Sie riss einen gewaltigen Krater von 90 Metern Breite, 125 Metern Länge und 20 Metern Tiefe in den Boden, 90 Prozent der Häuser in unmittelbarer Umgebung wurden zerstört, 7500 Menschen obdachlos. Die Schäden reichten jedoch weit über den Ort hinaus: In Mannheim und in Heidelberg wurden Dächer abgehoben. Unzählige Fenster gingen dort zu Bruch, im Dom zu Worms barsten ebenfalls die Scheiben, und Straßenbahnen kippten aus den Gleisen. Selbst das 70 Kilometer entfernte Frankfurt war betroffen. Die Explosivkraft entsprach etwa der von ein bis zwei Kilotonnen TNT. Über dem Unfallort lag eine ungeheure Wolke, es regnete eine graue, klebrige Masse. Drei Jahre sollte es dauern, bis die Schäden weitgehend beseitigt waren, 457 Häuser wurden neu errichtet und etwa 700 repariert.

Trotz umfangreicher Ermittlungen blieb die Explosionsursache zunächst unklar. Die im Unfallbereich Beschäftigten waren alle tot, und es gab nur wenige Anhaltspunkte. Sowohl die BASF als auch eine Untersuchungskommission der Reichsregierung kamen zu dem Ergebnis, dass das korrekte Mischungsverhältnis der chemischen Komponenten vor dem Unglück vermutlich nicht gegeben war, und so eine unkontrollierte Kettenreaktion in Gang gesetzt wurde. Da der Grundstoff Ammoniumsulfat neben der Düngerproduktion auch zur Herstellung von Schießpulver verwendet werden kann, waren die Geheimdienste der Alliierten alarmiert. Bereits im Ersten Weltkrieg hatten deutsche Chemieproduzenten wie BASF, Bayer und Hoechst – seit 1925 zur IG Farben zusammengefasst – durch die Herstellung von Ammoniakstoffen für Munitionsnachschub gesorgt. Deutschland war wegen eines Embargos von internationalen Rohstoffquellen abgeschnitten.

Die "New York Times" vermutete gar, dass es "in Deutschland noch immer eine Gruppe unverbesserlicher und reaktionärer Militaristen gibt, die nach einem neuen Krieg trachten, um ihre verhängnisvolle Macht wiederzuerlangen." Es sei vorstellbar, dass die Katastrophe durch heimliche Experimente ausgelöst wurde. Auch die britische "Daily Mail" fand es merkwürdig, dass "plötzlich ein Produkt in die Luft fliegt, was eigentlich nicht in die Luft fliegen kann." Doch die Westmächte kamen zu dem Schluss, dass es sich bei der Tragödie nicht um eine heimliche Sprengstoffherstellung handelte.

Nach dem Unglück wurde die Produktion von Ammoniumsulfatsalpeter in Ludwigshafen 20 Jahre lang eingestellt und dann wieder unter deutlich verbesserten Sicherheitsvorkehrungen aufgenommen. Heute produziert die Firma die chemische Verbindung einzig in ungefährlicher, wässriger Lösung – dem Düngergranulat werden explosionsverhindernde Zusatzstoffe wie Kalk beigefügt. Ihre Lagermenge ist auf 25 Tonnen begrenzt und unterliegt strengen Vorschriften.

1921 kam es in ganz Deutschland spontan zu Hilfsaktionen für die Opfer der Oppau-Katastrophe und deren Angehörige. Die Hinterbliebenen wurden finanziell unterstützt. Zur Trauerfeier kamen 70.000 Gäste, unter ihnen Reichspräsident Friedrich Ebert. In seiner Ansprache sagte Carl Bosch: "Gerade der Stoff, der bestimmt war, Millionen unseres Vaterlandes Nahrung zu schaffen und Leben zu bringen, den wir seit Jahren hergestellt und versandt haben, hat sich plötzlich als grimmiger Feind erwiesen."

Für die BASF blieb der 21. September 1921 nicht der einzige schwarze Tag in der sonst so erfolgreichen Firmengeschichte. Während des Zweiten Weltkriegs starben am 29. Juli 1943 durch eine Butadien-Gasexplosion 70 Menschen und am 28. Juli 1948 ging ein mit leicht entzündlichem Flüssiggas beladener Kesselwagen hoch, dabei kamen 207 Mitarbeiter um. Zur Erinnerung an die Katastrophe von Oppau trägt die Straße innerhalb des BASF-Werksgeländes, an der sich nach dem Unglück der riesige Krater befand, den Namen "Trichterstraße".

Die jüngste Tragödie spielte sich am 17. Oktober 2016 im Nordhafen des BASF-Geländes ab. Der Schlosser einer externen Fachfirma schnitt mit seiner Flex versehentlich eine Leitung mit leicht entzündlichem Gas an. Es kam zu Bränden und Explosionen. Vier Werkfeuerwehrleute und der Matrose eines Tankmotorschiffs starben. Der angeklagte Arbeiter wurde knapp drei Jahre später vom Landgericht Frankenthal zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der Vorsitzende Richter gab dem Chemiekonzern wegen nicht ausreichender Sicherheitsmaßnahmen eine Mitschuld an der Katastrophe.