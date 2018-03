Von Willi Berg

Mannheim/Plankstadt. Mit der Drohung, eine Bombe zu zünden, hat ein junger Mann bei einer Sparkasse 16.500 Euro erbeutet. Jetzt muss sich der 22-Jährige wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für psychisch krank und schuldunfähig.

Diesen Tag werden die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in Plankstadt wohl nie vergessen. Am Nachmittag des 14. März betritt ein Mann den Schalterraum und stellt einen Schuhkarton auf den Tresen. Die Schachtel ist mit Drähten umwickelt. Schweigend reicht er einer Angestellten einen handgeschriebenen Zettel. In dem Karton sei eine Rohrbombe, ist darauf zu lesen. Und: Er werde "alles in Schutt und Asche legen". Am Ende heißt es "Allahu akbar" (Gott ist groß). Mit dem Islam hat der Deutsche jedoch nichts am Hut. Er habe dies nur geschrieben, um "ernster genommen zu werden", sagt er vor Gericht. Mit der Beute in großen Scheinen und dem Karton rennt er davon. Kurz darauf wird er in einem Taxi festgenommen. Nun stellt sich heraus, dass die Schachtel leer ist.

"Das waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens", erinnert sich eine 51-Jährige Mitarbeiterin der Sparkasse. Denn solange dauert es, bis das Kassensystem die große Summe freigibt. Derweil betreten Kunden den Schalterraum. Mit den Fingern habe sie dem Bankräuber signalisiert, wie viel Minuten es noch dauere. Erst als dieser geflüchtet ist, wird der Notruf betätigt. Nach der Verhaftung findet die Polizei in seiner Eppelheimer Wohnung mehrere Zettel. Darauf sind Gedanken über eine mögliche Strafhöhe notiert. "3 bis 5 Jahre ok" und "10 bis 15 Jahre nicht ok".

Nach der Realschule absolviert der 22-Jährige eine kaufmännische Lehre. Einen Job findet er nicht. Er arbeitet nebenbei als Zauberkünstler und schreibt zudem Gedichte, wie er am ersten Prozesstag erzählt. Auch habe er ein Buch veröffentlicht. Geld bringt das offenbar nicht ein. Und so lebt er von Hartz IV und hat Schulden. Nicht viel, es sind nur 500 Euro. Doch die will er unbedingt schnell loswerden. Nach der Sendung "XY ungelöst" kommt er auf die Idee, einen Pizzaboten oder eine Frau auszurauben, berichtet er. Doch direkte Gewalt will er nicht anwenden. Und so entscheidet er sich, eine Sparkasse im Nachbarort zu überfallen.

Mit dem Bus fährt er nach Plankstadt. Eine Stunde sei er dort zunächst herumgelaufen. "Es hat mich Überwindung gekostet", erinnert er sich. Doch dann geht er hinein. Eine Sonnenbrille und eine Kapuze verdecken sein Gesicht. Drei Mitarbeiter bekommen den Überfall mit. Sie sind seither stark verunsichert. "Ich schaue Kunden genauer an", sagt eine 51-jährige Angestellte. Eine Entschuldigung des Täters weist sie zurück. In der U-Haft erzählt der Beschuldigte einem Psychiater von Wahnvorstellungen. So befürchte er, dass sein Essen vergift sei. Daraufhin wird er in eine psychiatrische Klinik überführt. Zuvor ist er bereits dreimal stationär behandelt worden - angeblich wegen Depressionen. Er weigert sich jedoch, die Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Entgegen dem Rat von Verteidiger Jens Klein. Er habe früher Dinge getan, die nicht öffentlich werden sollen, sagt sein Mandant. Dieser behauptet nun, die Wahnvorstellungen seien frei erfunden. Doch warum? Sein Mandant habe Angst vor einer langen Unterbringung in der Psychiatrie, glaubt sein Anwalt. Die ist im Gegensatz zu einer Haftstrafe zeitlich nicht begrenzt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet und für die Allgemeinheit gefährlich ist. Deshalb sei die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anzuordnen. Für den Prozess sind zwei weitere Tage anberaumt. Mit einem Urteil wird am 26. Oktober gerechnet.