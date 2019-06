Von Alexander Albrecht

Ilvesheim. Das ging schnell: Am Dienstagmorgen hat er in Ilvesheim eine Bank überfallen und zwischenzeitlich fünf Angestellte als Geiseln gehalten - gegen 22.40 Uhr klickten bereits die Handschellen. Nur rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt, in der Suebenheimer Allee/Ecke Schwabenstraße im Mannheimer Stadtteil Seckenheim, nahmen Spezialkräfte der Polizei den 57-jährigen Tatverdächtigen fest - nachdem die Ermittler das Auto mit dem Mann am Steuer angehalten hatten.

Schon zu diesem Zeitpunkt wussten die Beamten: Der Wagen war in Frankreich gestohlen und im Schengen-Raum zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Bankräuber hatte ihn unweit der Filiale der VR Bank Rhein-Neckar abgestellt. Dort war das Fahrzeug ins Visier der Fahnder geraten.

Räuber entkam - obwohl Beamte schon vor Ort waren

Es folgten weitere "intensivste und teilweise verdeckte Ermittlungen", wie Polizeisprecher Christoph Kunkel am Mittwoch der RNZ sagte. Aufgrund von Aussagen der Bankmitarbeiter hatten die Beamten eine ungefähre Vorstellung vom Aussehen des mutmaßlichen Räubers. Zudem sicherten sie Spuren an der Pistole, mit welcher der Täter die Mitarbeiter bedroht und die er während der Flucht weggeworfen hatte.

Bei der Festnahme entdeckten die Polizisten auch die mutmaßliche Beute: mehrere Tausend Euro Bargeld. Vor dem Hintergrund der erdrückenden Beweislast kam der einschlägig vorbestrafte Franzose am Mittwochnachmittag auf Antrag der Heidelberger Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Es besteht der dringende Verdacht der schweren räuberischen Erpressung gegen ein Geldinstitut. Ob der Mann geständig ist, wollte Kunkel nicht sagen. Dafür nannte er weitere Details zum Ablauf des Überfalls. Demnach hatte der 57-Jährige gegen 7 Uhr einem Kundenberater aufgelauert, ihn mit der Pistole bedroht und in die Zweigstelle gedrängt. Danach soll der Franzose vier weitere Angestellte bei ihrem Eintreffen mit der Schusswaffe konfrontiert und sie dazu gezwungen haben, das Bargeld herauszugeben. Es blieb aber nicht nur bei der Drohung: Einen Mitarbeiter traktierte der Täter mit Schlägen und Tritten. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend schloss der Räuber die fünf Mitarbeiter im Tresorraum ein. Wann genau er sich aus dem Staub machte, ist unklar.

Sicher ist, dass die Polizei gegen 7.50 Uhr aus der Bank heraus alarmiert worden ist. Nur wenige Minuten später, kurz vor 8 Uhr, trafen die ersten Einsatzkräfte ein. Der Sohn einer Angestellten hatte am Dienstag die Arbeit der Beamten kritisiert. Der Grund: Seine Mutter soll nach 8 Uhr die Bank betreten und sogleich von dem Räuber bedroht worden sein - obwohl Streifenwagen bereits vor Ort waren.

Kunkel erklärte auf Nachfrage noch einmal das Prozedere, das einem festgelegten Plan folgt. Danach wissen die Polizisten vorher bei jeder Filiale, wo sie sich positionieren. Klar ist: Die Einsatzautos fahren nie mit Blaulicht direkt vor die Bank. "Das würde den Täter in eine Zwickmühle bringen, da er ja nicht mehr rauskommt", erklärt Kunkel.

Danach gehe es darum, sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Wer geht in die Filiale rein, wer raus? Bei der Angestellten könnte es so gewesen sein, dass sie ihr Auto ganz nahe an der Bank geparkt hatte. "Dann rennen wir nicht hinterher und halten die Frau auf", so Kunkel. Dass es dem Täter gelang, trotz Polizeipräsenz zu fliehen, müsse noch aufgearbeitet werden. Möglicherweise habe er einen Hinterausgang genommen.

In einer ersten Einschätzung der Situation waren die Beamten zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um einen Ernstfall handelt. Deshalb wurde eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet, der Tatort weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte angefordert. Diese befreiten die Angestellten gegen 10.30 Uhr aus dem Tresorraum. Ein geschultes Betreuungsteam des DRK kümmerte sich um das Quintett.