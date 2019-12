Einen größeren Polizeieinsatz gab es nach dem Überfall Ende Juni in Ilvesheim. Der Täter wurde am selben Tag festgenommen. Foto: Priebe

Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Ilvesheim. Nachts kann er oft nicht einschlafen, Berührungen seiner Frau erschrecken ihn. Am liebsten würde sich der Mann nur noch zu Hause verkriechen und gar nicht mehr rausgehen. Das Interesse an seinem Hobby, dem Musik machen, hat er völlig verloren. Nach wie vor leidet der Banker unter den Folgen des Überfalls auf die Ilvesheimer Filiale der VR Bank am Morgen des 25. Juni.

Wie immer kommt der 60-Jährige an diesem Tag als erster der Angestellten zur Arbeit. Kurz vor 7 Uhr betritt er den Hintereingang des Gebäudes, in dem sich auch eine Arztpraxis und ein Dentallabor befinden. Der Täter wartet schon auf ihn. "Überfall! Öffnen Sie die Tür! Keine Polizei, kein Alarm", habe der Mann ihn in gebrochenem Deutsch angeschrien, sagt der Zeuge am Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht aus.

Der mit einer Sonnenbrille und einer Perücke maskierte Räuber drückt dem Angestellten einen geladenen Trommelrevolver ins Genick und zwingt ihn dazu, die Zweigstelle zu öffnen. Im Foyer soll der Banker die aufgestellten Geldautomaten aufsperren. Geht aber nicht, denn dazu braucht es eine Spezialfirma.

Also dirigiert der Täter seine Geisel einen Stock tiefer. Doch auch den Tresor kann der Angestellte nicht aufschließen. Er hat zwar die Geheimnummer, nicht jedoch den Schlüssel, den ein noch nicht anwesender Mitarbeiter bei sich hat. Allmählich verliert der Bankräuber die Nerven, versetzt dem am Boden liegenden Angestellten einen schmerzhaften Tritt in den Bauch und droht ihm mit dem Tod. Mit vorgehaltenem Revolver bringt der Täter nacheinander drei weitere Mitarbeiter in seine Gewalt – auch den Angestellten mit der Schlüsselgewalt, der gegen 7.50 Uhr in der Filiale eintrifft.

"Ich habe zuerst an einen Scherz gedacht", erinnert der sich im Zeugenstand. Doch die Situation ist ernst, sehr ernst. Der Bankkaufmann macht dem Räuber klar, dass sich in dem Tresor kein Geld befindet. Doch der glaubt ihm nicht und versetzt dem bereits verletzten Kollegen mit dem Revolver einen Schlag auf den Kopf, der eine stark blutende Platzwunde nach sich zieht. Wie angekündigt ist der Tresor leer, die Lage spitzt sich zu. Der Bankräuber droht, erst das Personal und dann sich selbst zu töten. Immerhin ist es dem Mitarbeiter mit der "Schlüsselrolle" inzwischen gelungen, den Alarm auszulösen.

Und er kommt auch auf die entscheidende Idee. Mit Hilfe von sechs Blankokarten lässt sich der Banker an den Geldautomaten jeweils 5000 Euro auszahlen, wobei 600 Euro im Ausgabeschacht zurückbleiben. Der Täter hat dem Angestellten zuvor gedroht, seine Kollegen zu töten für den Fall, dass er fliehen werde. Doch noch ist der Albtraum für das Personal nicht zu Ende. Der Räuber überwältigt eine weitere Mitarbeiterin, ehe er das Personal in den Tresorraum sperrt und sich aus dem Staub macht.

In Fußfesseln und von fünf Justizbediensteten begleitet, erscheint der Mann zum Prozessauftakt: Franzose, in Straßburg geboren, 57 Jahre alt, Kapuzenjacke, schmale Statur, Brille, Glatze, geschieden, gelernter Metzger, unscheinbar. Eine Dolmetscherin übersetzt ihm. Von 2005 bis Mai dieses Jahres hat er in seinem Heimatland im Gefängnis gesessen. Ebenfalls wegen eines bewaffneten Banküberfalls. Er ist nur knapp über einen Monat in Freiheit, bis er in Ilvesheim "rückfällig" wird.

Und das räumt der Angeklagte auch ein. "Ich erkenne die Tat an und bedaure sie zutiefst", beteuert er. "Vor allem wegen des Übels, das ich den Angestellten zugefügt habe." Er entschuldigt sich bei vier der fünf Mitarbeiter, die am Dienstag als Zeugen aussagen. Zwei davon, der Ersteingetroffene und der Angestellte mit dem Schlüssel, befinden sich in der Wiedereingliederung und nehmen psychologische Hilfe in Anspruch. Warum er sich ausgerechnet Ilvesheim ausgesucht hat, kann der Angeklagte nicht sagen. Was der 57-Jährige ebenfalls nicht wissen kann: Der Bürgermeister der Gemeinde heißt mit Nachnamen wie die französische Stadt, in der er am 19. Juni einen Wagen mietet – Metz. Noch am selben Tag wird der Mann auf der Autobahn zwischen Bonn und Koblenz geblitzt. In der Nacht vor dem Überfall ist er bereits in Ilvesheim und übernachtet in dem Mietfahrzeug. "Ich war wie von Sinnen und total auf Entzug", sagt der Angeklagte.

Während seiner Haft in Frankreich habe er monatlich 50 bis 100 Gramm Marihuana und zehn bis 20 Gramm Kokain konsumiert. Angeblich finanziert er die Drogen durch seinen Monatslohn von 1200 Euro, den er für seinen Knastjob erhält. Als er draußen ist, weiß er nicht, wohin er soll. Er holt sich Stoff von einem Bekannten – bis ihm das Geld ausgeht. Nach dem Überfall versteckt er sich zwei Stunden am Neckar vor der Polizei und fährt anschließend mit dem Bus nach Heidelberg, wo er sich neu einkleidet und ein Hotelzimmer nimmt. In dieser Zeit haben die Beamten längst den Mietwagen in Ilvesheim entdeckt und observieren das Auto. Außerdem haben sie den Revolver gefunden, den der Angeklagte auf der Flucht verloren hat. Noch am Abend lässt sich der 57-Jährige per Taxi zu dem Wagen kutschieren – kurz darauf klicken die Handschellen. "Das war das Dümmste, was ich je getan habe", gesteht der Bankräuber. Staatsanwalt Martin Grimm sieht bei dem Angeklagten einen "Hang zu erheblichen Straftaten", durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt würden.

Deshalb beantragt er die Unterbringung des Mannes nach seiner Verurteilung in der Sicherungsverwahrung. Folgt das Gericht dem Antrag, käme der Franzose nach dem Verbüßen seiner Strafe bis auf Weiteres nicht auf freien Fuß.

Update: 17. Dezember 2019, 22 Uhr

Heidelberg. (dpa-lsw) Ein halbes Jahr nach einem Banküberfall in Ilvesheim hat ein 57-Jähriger zum Prozessauftakt in Heidelberg die Tat gestanden. Vor dem Landgericht räumte er am Dienstag die Vorwürfe wegen schwerer räuberischer Erpressung und erpresserischem Menschenraub ein. Er hatte laut Anklage Ende Juni maskiert mit Perücke und Sonnenbrille am Morgen am Hintereingang der Filiale einen Mitarbeiter abgepasst.

Die Staatsanwaltschaft fordert Sicherungsverwahrung für den Mann. Mit einem in den Nacken gedrückten Revolver soll er den Mitarbeiter gezwungen haben, den Eingang zu öffnen, und hieß ihn, den Inhalt der Geldautomaten herauszurücken. Der Angestellte erklärte, dies könne nur die Aufstellerfirma.

Weitere eintreffende Beschäftigte bedrohte der 57-Jährige laut Anklage ebenfalls mit der Waffe. Ihnen soll er erklärt haben, er plane keine Geiselnahme, sondern werde alle und sich selbst umbringen. Insbesondere als sich herausstelle, dass der von einem Mitarbeiter geöffnete Tresor kein Geld enthielt, wurde der 57-Jährige nervös.

Einem der Angestellten trat er in die Hüfte und fügte ihm später mit der Waffe ein Platzwunde zu. Deshalb muss er sich auch wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Schließlich ließ er sich demnach 30.000 Euro aus einem Geldautomaten auszahlen. Er schloss die fünf Menschen in den Tresorraum ein und flüchtete. Gefasst wurde er samt Beute noch am selben Abend in einem gestohlen gemeldeten Wagen in Mannheim.