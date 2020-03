Schwetzingen. (man) Seit zehn Tagen ist das Corona-Testcenter in Schwetzingen nun in Betrieb. Und die Nachfrage aus der Bevölkerung ist groß. So groß, dass das Landratsamt die Zahl der möglichen Tests aufgestockt hat. Als das Abstrichzentrum am vergangenen Mittwoch an den Start ging, konnten sich dort pro Tag 100 Autofahrer aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf das neuartige Coronavirus testen lassen.

"Inzwischen haben wir die Testkapazitäten auf 120 Autos pro Tag erweitert", erklärt Ralph Adameit, Sprecher des Landratsamts. Das mobile Abstrichzentrum funktioniert nach dem "Drive-In"-Prinzip: Die Autofahrer können vorfahren und eine Speichelprobe abgeben, ohne ihren Wagen verlassen zu müssen. Rein kommt aber nur, wer zuvor mit dem Gesundheitsamt telefoniert hat. Dieses entscheidet nach einer Befragung, ob der Anrufer einen Strichcode als Zugang zum "Drive-In" erhält und getestet wird.

Am Anfang gingen Gesundheitsexperten davon aus, dass ein Autofahrer fünf Minuten braucht, um alle Stationen des Testcenters zu durchlaufen. Dieses Zeitfenster habe sich nun auf vier Minuten reduziert, erklärt Adameit. Noch in dieser Woche will das Landratsamt die Dauer ein weiteres Mal verringern: auf drei Minuten pro Person. "Damit wären 150 bis 160 Tests pro Tag möglich", sagt Silke Hartmann, ebenfalls Sprecherin des Landratsamts.

Das Abstrichzentrum in Schwetzingen ist jeden Tag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. "Theoretisch könnte man auch die Öffnungszeiten erweitern", meint Adameit. Allerdings müsse man darauf achten, die Testlabore nicht zu überlasten. Deshalb gibt es derzeit keine konkreten Pläne, die Öffnungszeiten auszuweiten. Aktuell liegt der Anteil der dort positiv getesteten Autofahrer bei 15 Prozent. Das ist deutlich höher als die Zahl, mit der man vor der Eröffnung des Testcenters gerechnet hatte. Experten waren damals von etwa fünf Prozent ausgegangen.

Seit Donnerstag ist ein weiteres mobiles Abstrichzentrum auf dem Heidelberger Messplatz in Betrieb. Das Landratsamt hat zudem weitere mögliche Standorte für ein drittes mobiles Testzentrum prüfen lassen. Konkrete Pläne gebe es dafür momentan aber nicht, sagt Silke Hartmann.

Info: Wer die mobilen Abstrichzentren nutzen möchte, muss vorher beim Gesundheitsamt unter der Nummer 06221 / 522 18 81 anrufen und einen Termin bewilligt bekommen. Die für diesen Zweck eingerichtete Hotline ist täglich von 7.30 bis 19 Uhr geschaltet.