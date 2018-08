Rhein-Neckar. (sha) Im Rahmen der RNZ-Serie "Bahn-Geschichten" berichtet Andrea Müller aus Aglasterhausen über ihre liebe Mühe mit Fahrkartenautomaten an verschiedenen Standorten.

Neckarsteinach: Meinen 20-Euro-Schein nimmt er nicht, weil er generell keine 20-Euro-Scheine nimmt. Aha! Was anderes außer ein wenig Kleingeld habe ich auf einer Mountainbike-Tour aber nicht dabei. Weit und breit niemand, der mir den Schein wechseln könnte - ich gebe genervt auf.

Hirschhorn: Wohlweislich habe ich diesmal Fünf- und Zehn-Euro-Scheine bei mir. Trotzdem rückt der Kasten keinen Fahrschein raus. Eine Begründung hierfür liefert er nicht. Auf meine Anfrage versichert mir ein wartender Fahrgast: Bei ihm wäre es gerade problemlos gegangen, allerdings habe der Automat Unmengen Kleingeld als Rückgeld ausgeworfen. Das bringt mich auf eine Idee: Bereitwillig wechselt mir der Fahrgast meinen Schein aus seinem überfüllten Geldbeutel in Zehn- und Zwanzig-Cent-Stücke - aber das dauert. Als genug für den Fahrpreis zusammen ist, winke ich ab und eile in Anbetracht des bereits einfahrenden Zuges zum Fahrkartenautomaten. Das will der freundliche Helfer nicht auf sich beruhen lassen, das müsse alles seine Ordnung haben und gibt mir das restliche Kleingeld im Zug zurück.

Bad Friedrichshall: Bereits leicht nervös - noch zehn Minuten bis zur Abfahrt des Zuges - versuche ich vergeblich, einen Fahrschein zu lösen. Unter dem Vorwand, meine Brille vergessen zu haben, spreche ich einen Jugendlichen an, der bereitwillig und routiniert auf dem Gerät herumtippt. Die Falten auf seiner Stirn vermehren sich zunehmend, bis er schließlich genervt aufgibt. Gut, ab jetzt habe ich eine Stunde Zeit, das Fahrkartenproblem zu lösen. Beim Anblick der vielen Treppenstufen, die ich mit meinem schweren Bike überwinden müsste, um auf den richtigen Bahnsteig zu gelangen, gebe ich jedoch gleich auf und fahre notgedrungen mit dem Rad zurück. Mein Fazit: Radtouren nur noch ohne S-Bahn-Beteiligung.

