Neckarsteinach/Hamburg. (sha) Im Rahmen der RNZ-Serie "Bahn-Geschichten" erzählt Lothar Metzdorf aus Neckarsteinach von der stressigen Fahrt mit dem ICE zurück in die Kurpfalz nach einem Ausflug nach Hamburg.

Der Horror-Zug von Frankfurt nach Heidelberg, über den die RNZ kürzlich berichtet hat, war eine reine Vergnügungsfahrt gegenüber unserer Fahrt am 2. Juli von Hamburg nach Mannheim. Am 1. Juli waren wir abends in der Elbphilharmonie und freuten uns auf die Heimfahrt am nächsten Tag mit dem ICE nach Neckarsteinach über Mannheim. Der Zug fuhr am Hamburger Hauptbahnhof pünktlich ein - sah aber aus, als wenn ein Güterzug kommen würde.

Es war ein Ersatzzug! Die gebuchten Platzkarten verlieren ihre Gültigkeit, die Kosten werden erstattet - so die Durchsage. Wir fanden einen Fensterplatz, wie gebucht. Dann wurde der Zug proppenvoll, da er weniger Wagen als geplant hatte. Innen herrschten Temperaturen von über 30 Grad, in den Wagen gab es keine Klimaanlage. Kurz vor Hannover dann die erste Durchsage: Bitte ein Arzt in den Wagen 4, ein Notfall! In Hannover angekommen warteten schon die Sanitäter auf dem Bahnsteig. Die zogen nach 25 Minuten wieder ohne den "Notfall" ab. Weiter ging es nach Göttingen, wieder eine Notfalldurchsage - 20 Minuten Aufenthalt. Die Luft wurde immer dünner, da kaum ein Fenster aufgemacht werden konnte. Bei der Durchfahrt in Hanau, kurz vor Frankfurt: Bitte ein Arzt in den Wagen 3, ein Notfall. Weitere 25 Minuten Aufenthalt. Endlich in Mannheim angekommen, war der Zug nach Neckarsteinach natürlich längst fort. Weitere 30 Minuten Aufenthalt.

Das einzig Gute an dieser Fahrt: Wir haben die neun Euro für die Sitzplatzreservierung tatsächlich erstattet bekommen und natürlich die wunderschöne Erinnerung an die Elbphilharmonie.

