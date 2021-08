Ratlose Bahnkunden am späten Montagvormittag auf dem Weinheimer Hauptbahnhof: Die S-Bahn 6 fährt in beiden Richtungen nicht, auch die ICE 1575 (nach Karlsruhe) und 1578 (mit Ziel Stralsund) fallen aus. So steht es auf den Anzeigetafeln. Foto: Kreutzer

Heidelberg/Berlin.(stu/ahn/stk/anba/jdh/AFP) Mehr als die Hälfte der Deutschen lehnt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge die Bahnstreiks der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) ab und hält sie für unangemessen. Anders die Reaktionen von Bahnreisenden und Pendlern in der Region. Sie zeigen trotz der Einschränkungen vorwiegend Verständnis für die Streikenden. Die RNZ hat sich in den Bahnhöfen umgehört.

Irene Trost steigt am Bahnhof Neckarelz aus einer S-Bahn. "Ein Zug ist ausgefallen, ich musste dann auf den Zug später ausweichen", erzählt sie. Ihre Wartezeit hielt sich aber in Grenzen: etwa 30 Minuten. Den Streik der Lokführer unterstützt sie: "Die Lokführer haben einen schweren Job, sie können zwischendurch keine Pause machen. Wie sollten sie sich sonst wehren?".

Am Gleis gegenüber sitzt ein junger Mann, der seinen Namen nicht sagen will. Denn er ist Mitarbeiter der Bahn. An diesem Montagmorgen ist er privat aus dem Würzburger Raum in Richtung Heilbronn unterwegs. "Ich finde Gewerkschaftsarbeit generell gut – auch wenn ich jetzt davon betroffen bin." Wenn man für die Ziele der Gewerkschaft Wartezeiten in Kauf nehmen müsse, dann sei das für ihn in Ordnung. "Ich muss aber auch betonen, dass ich von Würzburg hierher ohne Probleme gekommen bin." In Neckarelz muss der Mann dann eineinhalb Stunden auf seinen Anschluss warten.

Am Verkehrsknotenpunkt in Osterburken ist was los. Fünf Züge kommen innerhalb einer Viertelstunde an oder fahren ab, aber nur sieben Reisende sind am Bahnhof. Einer von ihnen ist Konrad Wrobel aus Seckach: "Ich finde es in Ordnung, wenn die Lokführer einmal streiken. Da habe ich kein Problem damit. Schließlich geht es ja um ihr Gehalt."

Was aber nicht in Ordnung sei, das sei gegenwärtig der Schienenersatzverkehr: "Ich fahre jetzt nach Buchen, wo ich dann für die Rückfahrt zwei Stunden lang warten muss. Das Gleiche ist auch, wenn man nach Heidelberg fahren will. Da muss man in Eberbach in den Bus steigen und braucht viel länger. Das ist nicht mehr normal, was jedes Mal mit dem Schienenersatzverkehr los ist."

Nichts los ist zu diesem Zeitpunkt an den Bahnhöfen in Buchen und Seckach. Es scheint, als seien viele Kunden dieses Mal besser vorbereitet als noch auf den ersten Streik in der zweiten Augustwoche. Wer nicht darauf angewiesen ist, versucht es am Montag erst gar nicht mit der Bahn.

Es ist 16 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Nadine aus Mannheim arbeitet bei einem Kindergarten in Walldorf und fährt diese Strecke täglich. Etwas verzweifelt meint sie: "Ich komme nicht mehr zur Arbeit. Seit drei Tagen muss ich bei meinem Freund schlafen, damit ich zur Arbeit komme. Ich bin in der Probezeit. Wie soll ich das machen? Es fährt einfach nichts mehr". Kevin, 28 Jahre, ergänzt: "Ist halt blöd, wenn man frei hat und was in Heidelberg besorgen will." Noah ist 22 Jahre alt und kommt mit der Bahn aus Weinheim. Er arbeitet bei einer Tankstelle in Walldorf: "Es ärgert mich ein bisschen." Schon beim letzten Streik sei seine Fernverbindung ausgefallen. Es sei "schwierig". Er verstehe ja, warum die Lokführer streiken möchten, und findet es gut, dass das möglich ist. "Als Verkäufer bin ich dem geforderten Corona-Zuschlag aber skeptisch gegenüber". Er selbst habe trotz Kundenkontakt auch keinen erhalten.

Kaum Menschen auf den Bahnsteigen am Weinheimer Hauptbahnhof. Zu den wenigen zählt ein Studentenpaar aus Heidelberg. Den Streik nehmen sie gelassen und verabschieden sich an die Haltestelle der RNV-Linie 5. Die fährt planmäßig und hat mehr Fahrgäste als sonst. Missmutiger ist ein 53-Jähriger: "Ich kam aus Heppenheim und wollte hier umsteigen." Aus dem Arzttermin am Nachmittag wird wohl nichts. Auch die Anbindung in den Odenwald ist schwierig. Die Bahn ins Weschnitztal rollt nur zu den Stoßzeiten.

Derweil stehen auch in Ladenburg nur Einzelne am Gleis. Zwar rauschen am Nachmittag doch noch einige Güterzüge durch den Bahnhof, ansonsten ist aber Stillstand. Seit dem Umbau vor drei Jahren ist die Kunden-Information an den beiden Bahnsteigen zeitgemäß. In regelmäßigen Abständen wird der Ausfall der Züge durchgesagt, und auch auf den Anzeigetafeln stehen die schlechten Nachrichten für die Fahrgäste. Die meisten drehen mit einem Kopfschütteln wieder ab.

Seit einigen Jahren wohnt Mohammed Abetit in Ladenburg. Der Mann aus Afghanistan will in Mannheim einige Einkäufe erledigen. "Ich wundere mich nicht über die Bahn in Deutschland", erzählt Abetit. Mit der Pünktlichkeit sehe es nicht sonderlich gut aus. "Immer wieder sind die Züge verspätet", meint der Mann, der gerne in Ladenburg wohnt, jetzt aber in großer Sorge um seine Landsleute in der Heimat ist. Zum Streik sagt er: "Wenn die Beschäftigten mehr Geld einfordern, dann ist dies ihr gutes Recht. Die Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Gewerkschaften sollten aber nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen werden."

Vom Streik gewusst hat auch die Schülerin Neina, die trotzdem am Bahnsteig im Wartebereich sitzt. "Ich warte nicht auf einen Zug, sondern auf meine Freundin", erzählt sie. Dank des Streiks habe man hier gerade seine Ruhe. "Deswegen haben wir uns am Bahnhof verabredet." Den Streik selbst findet Neina aber "eher blöd".

So sehen es laut der Civey-Umfrage 56 Prozent der Deutschen. Nur ein knappes Drittel hält den Streik für angemessen. 51,4 Prozent der Befragten halten ihn für unangemessen, weil er "die Bahn nach Corona unnötig schwächt". 49 Prozent lehnen die Streiktage ab, weil sie "die Urlauber in den Ferien zu hart betreffen", 49,5 Prozent, "weil sie die Wirtschaft nach Corona hart treffen". Die Umfrage mit rund 2500 Befragten hatte der Bahn-Arbeitgeberverband "Move" in Auftrag gegeben.