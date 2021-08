Stuttgart. (dpa-lsw) Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ist der Bahnverkehr im Südwesten weitgehend normal angelaufen. Das Ziel sei, im Laufe des Freitags wieder komplett nach Plan zu fahren, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen. Das gelte sowohl für den Fern- und Regionalverkehr als auch bei den S-Bahnen, etwa in Stuttgart. Vereinzelt kann es demnach aber noch zu Einschränkungen kommen. Reisende und Pendler sollten sich daher vor Fahrtantritt im Internet über ihre Verbindung informieren.

Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL hatten in der Nacht zu Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Wegen des Ausstands waren im Fernverkehr bis zu 75 Prozent der Verbindungen gestrichen worden. Es sind den Angaben zufolge weitere Streiks möglich, dieses Wochenende wird es jedoch nicht treffen.

Update: Freitag, 13. August 2021, 10.11 Uhr

Weiter Einschränkungen im Südwest-Bahnverkehr

Stuttgart. (dpa-lsw) Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Donnerstag in Baden-Württemberg den Zugverkehr weiter stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn setzte zusätzliche Züge ein, um die Folgen im Fernverkehr abzumildern, wie eine Sprecherin in Stuttgart mitteilte. Im Land seien diese unter anderem zwischen Karlsruhe/Stuttgart und dem Frankfurter Flughafen unterwegs. Es gelte weiterhin der Ersatzfahrplan. Der Ausstand soll bis in die Nacht zu Freitag dauern.

An normalen Tagen fahren im Fernverkehr etwa 800 Züge. Mit der Aufstockung am Donnerstag erhöht sich die Zahl der Sitzplätze bundesweit um 15 000 auf rund 165 000. Die Deutsche Bahn setzt nach eigenen Angaben alles daran, nach dem Ende des Streiks in der Nacht zum Freitag schnellstmöglich den Regelbetrieb zu erreichen. Die Gewerkschaft GDL schließt weitere Streiks nicht aus, will darüber aber erst in der kommenden Woche entscheiden.

Im Südwesten sind etwa die S-Bahnen im Großraum Stuttgart stark von dem Ausstand betroffen. Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) sollen sie auf den wichtigen Linien in der Landeshauptstadt möglichst im Stundentakt fahren.

Die GDL zeigte sich mit dem Verlauf des Streiks und der Zahl der Beteiligten zufrieden. "Den Effekt, den wir erzielen wollen, haben wir erreicht", sagte Jens-Peter Lück, der Vizevorsitzende des Bezirks Süd-West, der Deutschen Presse-Agentur. Neben den großen Ausfällen in den Ballungszentren Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe habe es auch Auswirkungen in der Fläche gegeben. Die Gewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder.

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Bereits seit Dienstagabend bestreikt die GDL den Güterverkehr.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 14.02 Uhr

Viele Reisende in der Region saßen stundenlang fest

Heidelberg/Mannheim. (jubu/cab/ger) Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat auch in der Rhein-Neckar-Region für Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. Neben Fernzügen ist auch der S-Bahnverkehr betroffen. Viele Pendler und Reisende wussten auf den Hauptbahnhöfen von Heidelberg und Mannheim nicht weiter.

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen schauen Fahrgäste am Heidelberger Hauptbahnhof immer wieder nervös auf die Anzeigen der Bahn-App. Manche sagen, sie stünden hier seit kurz nach Mitternacht. "Wegen einer Störung fiel unser eigentlicher Zug aus, und dann kam schon der Streik", erzählt Steffen Hirsch. Inzwischen steht er schon seit mehr als fünf Stunden am Bahnsteig.

Vom Streik der Lokführer betroffen sind in der Region laut einer Bahn-Sprecherin vor allem die S-Bahnlinien 2 (Kaiserslautern-Mannheim-Heidelberg-Mosbach) und 4 (Germersheim-Mannheim-Heidelberg-Bruchsal). Diese würden komplett ausfallen, so die Sprecherin. Dagegen seien die S-Bahnen der Linien 1 (Homburg-Mannheim-Heidelberg-Osterburken) und 3 (Germersheim-Mannheim-Heidelberg-Karlsruhe) planmäßig unterwegs. Die S 5/S 51 (Heidelberg-Eppingen/Aglasterhausen) würde nach Sonntagsfahrplan verkehren und die RB 68 zwischen Frankfurt und Neu-Edingen/Friedrichsfeld im Stundentakt.

Eine Gewähr wollte die Sprecherin allerdings nicht übernehmen für diese Angaben. "Die Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auf jeden Fall über ihre Verbindung gut informieren." Die Ersatzfahrpläne würden aber funktionieren und stabil laufen. Gesichert scheint auch der Schienenersatzverkehr auf der wegen Bauarbeiten gesperrten Neckartalstrecke zwischen Neckargemünd und Eberbach zu sein. Die Busse würden trotz des Streiks fahren, so die Bahn-Sprecherin.

Der jungen Frau auf dem Heidelberger Hauptbahnhof hilft das an diesem Morgen wenig. Sie wollte eigentlich in den Urlaub fahren. Aus der Berlin-Reise wird erst mal nichts. Ratlos steht sie vor der großen Anzeigetafel in der Bahnhofshalle und hofft auf eine Verbindung. "Ich muss um 8 Uhr den Laden eröffnen", berichtet Heiko Steinmetz aus Neckargemünd empört. Im Minutentakt dröhnt aus den Lautsprechern, welche S-Bahn-Linie ausfällt. Reisende sprinten von einem Gleis zum anderen, weil Züge zusammengelegt wurden. Mit Tageslichtanbruch werden die Bahnsteige voller. Viele Pendler und Bahn-Kunden reagieren mit Unverständnis. Andere sind einfach nur ratlos. Steinmetz verliert derweil seinen Humor nicht. Schmunzelnd sagt er: "Zur Not fahr’ ich mit dem Taxi."

Im Fernverkehr sind laut Bahn nur rund 25 Prozent der Züge unterwegs. Im Regionalverkehr gebe es landesweit erhebliche Unterschiede, sagte ein Bahnsprecher. Am Dienstag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch am frühen Morgen für 48 Stunden zu bestreiken. Schon seit Dienstagabend ist auch der Güterverkehr vom Bahnerstreik betroffen. Vielen Reisenden geht es wie der jungen Frau in Heidelberg. Sie kommen nicht ohne Weiteres an ihre Urlaubsziele – und das ausgerechnet in den Sommerferien.

Auf dem Mannheimer Hauptbahnhof geht es am Mittwochnachmittag ruhig zu. Immer wieder kommen Reisende in die Halle und bleiben stehen, während sie etwas ungläubig auf die große Anzeigetafel schauen, auf der eine Vielzahl von Zügen gelistet ist. Fast immer, von der S 3 Heidelberg-Bruchsal bis hin zum ICE Frankfurt/Köln, heißt es: "Zug fällt heute aus". Nur vereinzelt fahren noch Züge, manchmal aber nicht ganz bis zum eigentlichen Ziel. "Trotz des Streiks sind einige Reisende unterwegs, die Leute sind aber ruhig und entspannt. Die meisten haben sich wohl vorher über den Streik informiert", teilt Zugbegleiterin Nicole Paul ihre Einschätzung mit.

Es seien auch ein paar Leute gekommen, die nichts von dem Streik wussten, schränkt ihre Kollegin ein. Die seien zwar überrascht gewesen. Zu Wutausbrüchen oder größeren Szenen sei es jedoch nicht gekommen. Weil sie nicht wie üblich im Zug mitfahren können, steht Paul wie weitere Zugbegleiterinnen in der Bahnhofshalle, um Fahrgästen Information und Hilfe anzubieten. Der Bedarf ist bei einigen groß. So gut es geht, versuchen die Bahnmitarbeiterinnen Alternativen und Ersatzzüge zu finden. Eine Dame will nach Trier. "Da fährt ein Ersatzzug bis Saarbrücken. Wenn nicht ein Fahrdienstleiter von der GDL im Stellwerk sagt, bei mir geht nix", schränkt Paul ein. Ob eine Fahrt gelinge, sei vorher nicht klar. Wie es von Saarbrücken dann nach Trier weitergeht, müsse man dann vor Ort sehen, räumt sie ein.

"An den Bahnsteigen 2 und 3 sind seit 14 Uhr sieben ICE-Züge gefahren", teilt Bahnsteigaufsicht Christian Piegsa auf Nachfrage um 16.30 Uhr mit. Normalerweise würden hier pro Stunde rund fünf ICE, IC und TGV verkehren. Weil auch einige Fahrdienstleiter beim GDL-Streik mitmachen, komme es bei den fahrenden Zügen mitunter ebenfalls zu großen Verspätungen, erläutert er. Nur vereinzelt laufen an den Bahnsteigen Züge ein, meist ist es eine S-Bahn. Weil so wenige Züge fahren, sammeln sich die wartenden Fahrgäste an den Bahnsteigen. Vor allem die ankommenden Fernzüge sind proppenvoll.

Völlig überrascht vom Streik wurde Selver Bakir aus Mannheim. "Ich war geschockt, als ich um 15 Uhr von dem Streik gehört habe", sagt die Frau, die mit ihren beiden Kindern und einigem Reisegepäck in der Bahnhofshalle steht. Geplant war ein Nachtflug nach Antalya vom Flughafen Köln/Bonn. Aus Angst, den Flug zu verpassen, hat die Familie alles stehen und liegen lassen und ist zum Hauptbahnhof geeilt. "Ich habe mich total geärgert darüber, dass jetzt in den Ferien gestreikt wird", macht Selver Bakir ihrem Unmut Luft.

Zugbegleiterin Nadine Cali informiert sie, dass wohl um 18 und um 20.30 Uhr noch Züge nach Köln fahren sollen. Bleibt nur die Hoffnung, dass da nichts schief geht.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 20.35 Uhr

Massive Beeinträchtigungen auch in Rhein-Neckar

Stuttgart. (jubu/mün/dpa-lsw) Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat auch in Baden-Württemberg und der Rhein-Neckar-Region für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. Neben den Fernzügen (IC und ICE) fallen auch etliche Züge im S-Bahnverkehr aus.

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen war die Situation am Heidelberger Hauptbahnhof so: Nervös schauen Fahrgäste immer wieder auf die Anzeigen der Bahn-App. Manche sagen, sie stünden hier seit kurz nach Mitternacht. "Wegen einer Störung fiel unser eigentlicher Zug aus und dann kam schon der Streik", erzählt Steffen Hirsch. Inzwischen steht er schon seit mehr als fünf Stunden am Bahnsteig.

Eine junge Frau wollte eigentlich in den Urlaub fahren. Aus der Berlin-Reise wurde nichts. Ratlos steht sie vor der großen Anzeigetafel in der Bahnhofshalle und hofft auf eine Verbindung. "Ich muss um 8 Uhr den Laden eröffnen", berichtet Heiko Steinmetz aus Neckargemünd empört. Im Minutentakt dröhnte aus den Lautsprechern, welche S-Bahn-Linie ausfällt. Reisende sprinten von einem Gleis zum anderen, weil Züge zusammengelegt wurden. Mit Tageslichtanbruch werden die Bahnsteige voller. Man trifft auf Unverständnis, ratlose Gesichter aber Zuversicht. "Zur Not fahr ich mit dem Taxi", schmunzelt Steinmetz schließlich.

Im Fernverkehr sind laut Bahn nur rund 25 Prozent der Züge unterwegs. Im Regionalverkehr gebe es erhebliche Unterschiede, sagte der Bahnsprecher. Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) sollen die S-Bahnen auf den wichtigen Linien in der Landeshauptstadt möglichst im Stundentakt fahren. "Es zeichnet sich ab, dass das auch funktioniert", sagte er am Morgen. Viele Kunden informierten sich vorab zum Beispiel online über Verspätungen und Ausfälle und suchten sich Alternativen.

Am Dienstag hatte die Gewerkschaft angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Schon seit Dienstagabend bestreikt die GDL den Güterverkehr.

Die Bahn bat Fahrgäste, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Wegen des Coronavirus rief sie auch zu Rücksichtnahme in den Zügen auf. Der Ausstand trifft die Fahrgäste mitten in der reisestarken Urlaubszeit: In 11 der 16 Bundesländer sind Schulferien. Betroffen sind auch grenzüberschreitende Verbindungen und der Nachtreiseverkehr.

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich. Wie viele Züge nicht fahren werden, war zunächst unklar. Nach Angaben der Südwest-GDL vom Dienstag wird die Ausfallquote in Baden-Württemberg aber recht hoch sein.

Nach dem Streik-Start zeigt sich die GDL zufrieden mit der Zahl der Beteiligten. "Der Streik ist sauber angelaufen", sagte Jens-Peter Lück, der stellvertretende Vorsitzende des GDL-Bezirks Süd-West, der dpa. "Es gibt kaum GDL-Mitglieder, die trotz des Streiks unterwegs sind."

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Dahinter schwelt in der Belegschaft auch ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will die GDL in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. Sie verlangt deshalb unter anderem eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

Wegen Milliardenverlusten in der Pandemie will die Bahn hingegen die Erhöhung auf spätere Stufenzeitpunkte verteilen, bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten. Hinzu kämen Leistungen zur Altersvorsorge und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

Es ist der erste Streik bei der Bahn seit Dezember 2018, als die EVG ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufrief. Die GDL legte zuletzt vor sechs Jahren die Arbeit nieder.