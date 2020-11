Von einer „Lärmhölle“ sprechen Bürgerinitiativen angesichts der Güterzüge, die entlang von Wohngebieten wie hier in Hockenheim vorbeirattern. Der Kampf gegen die Bahn nimmt fast schon historische Züge an. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Hockenheim. Seit Hartmut Mehdorn, ehemaliger Bahnchef, sich mit seiner Aussage in der Region unbeliebt gemacht hat, die ICE könnten ja am Mannheimer Hauptbahnhof vorbeifahren, sind inzwischen 20 Jahre vergangen. Erst kürzlich verstieg sich Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht als Vorsitzender des Planungsausschusses des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) zu der Bemerkung: "Wir befinden uns für 60 Kilometer Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim im 23. Planungsjahr und ein Spatenstich ist immer noch nicht absehbar."

Doch jetzt kommt wieder Bewegung in die schier unendliche Geschichte. Die Trasse von Frankfurt bis Mannheim steht. Doch die Neubaustrecke betrifft nicht nur den Bereich nördlich der Quadratestadt, sondern auch Mannheim selbst – Stichwort Bahnknoten – sowie die südlich davon liegenden Kommunen, allen voran Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim und Neulußheim. Jetzt hat die Bahn für den Bereich nördlich von Mannheim einen Streckenverlauf vorgelegt, der Tunnel und Tröge vorsieht. Der Bahnknoten steht auf der Tagesordnung. Und im Süden von Mannheim ist man noch immer im Angriffsmodus.

Konrad Sommer, stellvertretender Vorsitzender der Hockenheimer Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS) ist genauso wenig auf den Mund gefallen wie einst Hartmut Mehdorn. "Mit ihren quasi viereckigen Rädern rauben sie den Menschen den Schlaf", schimpft er bei jeder Gelegenheit und spricht von einer "geplanten Lärmhölle zwischen Frankfurt und Karlsruhe".

Mitten drin in dieser "Lärmhölle" leben 8300 Oftersheimer, 19.500 Schwetzinger und knapp 11.000 Hockenheimer. Bereits heute rattern im Sechs-Minuten-Abstand die Güterzüge an den betroffenen Wohnhäusern vorbei. In den Spitzen werden dort 75 Dezibel erreicht. "Nicht die abstrakten, berechneten Durchschnittswerte der Bahn treiben die Menschen in den Irrsinn, sondern die realen Spitzenwerte", so Sommer.

Auch der Spargelsprengel fordert Tröge oder Umfahrungen. Was im hessischen Ried und im südbadischen Offenburg geht, muss in der Region ebenfalls möglich sein.

"Wir haben ja in Hockenheim schon einen flachen Trog, allerdings nur zwei bis vier Meter tief und sehr breit", erläutert der BISS-Vorsitzende Lothar Gotthardt. Allerdings sei im innerstädtischen Raum wegen angrenzender Wohngebiete kaum Platz für groß angelegte Aus- und Umbaumaßnahmen. In Schwetzingen und Oftersheim liegt die Wohnbebauung teilweise noch dichter an den Bahngleisen. "Ich sehe eher riesige Lärmschutzwände auf uns zukommen", meint Gotthardt.

Ob es aber so weit gehen kann, dass die Strecke auf die pfälzische Seite verlegt wird, glauben nur wenige. Gotthardt hält es jedenfalls für sinnvoll – wenn die Bahnbrücke über den Rhein von Ludwigshafen nach Mannheim überlastet werden würde –, dass die Züge von Mainz in Richtung Süden fahren. Für diesen Verkehr wären Streckenführungen über dem Rhein und zurück nach Baden-Württemberg bei Germersheim oder bei Karlsruhe/Wörth denkbar.

Vor einer Woche hat sich ein Dialogforum für den südlichen Neubaustreckenabschnitt gebildet, in dem die betroffenen Kommunen und Bürgerinitiativen der Bahn gegenübersitzen. "Ein Projektbeirat mit weitergehenden Entscheidungsbefugnissen nach südbadischem Vorbild ist für unsere Region wohl gestorben", glaubt BISS-Chef Gotthardt. Der Bundesrechnungshof hatte für diese Idee eine Rüge erteilt.

Der Kampf gegen die Bahn trägt in Hockenheim schon beinahe historische Züge. Zwei juristische Auseinandersetzungen laufen in diesem Zusammenhang. Eine davon ruht gegenwärtig, wie Gotthardt betont. Seit 45 Jahren hält die Bahn aus Sicht der Hockenheimer einen gültigen Vertrag über maximale Lärmbelastungen nicht ein. Selbst eine ausreichende Lärmschutzwand am Bahnhof zugunsten der kaum 100 Meter entfernten Wohnbebauung ist 2013 abgelehnt worden.

Die Planfeststellung für die zu kleine Lärmschutzwand am Bahnhof treibt die Hockenheimer ebenfalls um. Als der damalige Konzernbevollmächtigte der Bahn in Baden-Württemberg, Eckart Fricke, 2013 einen Besuch in Hockenheim wagte, schlug ihm die kochende Volksseele entgegen. "Sie begehen Vertragsbruch", rief ihm ein Bürger stellvertretend entgegen, während ein Güterzug am Bahnhof vorbei ratterte. "Der müsste mal vier Wochen hier wohnen. Das würde reichen, um ihn umzustimmen", meinte ein Anwohner.