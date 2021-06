Karlsruhe. (dpa/lsw) Die Spargelbauern im Land blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Saison zurück: "Wir hatten deutlich weniger Ertrag, aber Preise, die das zum Teil ausgeglichen haben", sagte Simon Schumacher, der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE/Bruchsal), der Nachrichtenagentur dpa. Dass die Saison nur durchwachsen ausfiel, lag am verzögerten Start. "Wir waren selten so spät wie in diesem Jahr." Das kühle und nasse Frühjahr und der kälteste Mai seit 40 Jahren habe Spuren hinterlassen. "Spargel braucht Sonne."

Im Vergleich zum vierjährigen Mittel (10.685 Tonnen) rechnet der Verband mit einem wetterbedingten Ertragsrückgang von 2000 bis 3000 Tonnen in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Dies sei etwa 20 bis 30 Prozent weniger Ertrag als sonst. Verlängert wird die Saison trotz des späteren Anfangs über den 24. Juni hinaus aber nicht, so Schumacher. Die Feuchtigkeit und Wärme sei jetzt gut, damit die Pflanzen sich auswachsen und wieder Energie tanken könnten.

Was die Qualität angeht, waren die Spargelbauern zufrieden: "Wir hatten sehr schöne und aromatische Stangen." Dank Folien habe man Temperaturschwankungen ausgleichen können; das bleiche Gemüse sei gleichmäßig gewachsen. "Ohne Folie wäre es ein Desaster gewesen." So wurden Folien teils auf die weiße Seite gedreht, damit nicht zu viele Stängel auf einmal aus der Erde sprossen.

Selbst Corona brachte sein Gutes: "Corona hat die Sensibilität für regionale Nahrungsmittel erhöht." Vor allem der "Verkauf ab Hof" habe sich bewährt und sei sehr gut angenommen worden. Mit den Erntehelfern gab es in dem Jahr trotz Pandemie kein Problem, weil genug Helfer ganz normal über den Landweg einreisen konnten, so Schumacher.

In Baden-Württemberg wird Spargel hauptsächlich in der südlichen Rheinebene rund um Freiburg und in Nordbaden zwischen Baden-Baden und Mannheim auf einer Fläche von rund 2200 Hektar angebaut.

Erdbeer-Zwischenbilanz - die Früchte sind wieder billiger

Die Hitze im Juni hat zu großen Mengen an reifen Erdbeeren und damit einem Überangebot der roten Früchte geführt. Erdbeerfans könnten nun von niedrigeren Preisen profitieren, berichtete am Mittwoch der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) in einer Zwischenbilanz. Man erwarte aber auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel flexibler reagiere und heimische Erdbeeren anbiete - "gerade wenn Haupternte ist", sagte dazu VSSE-Vorstandssprecher Simon Schumacher.

Die Erdbeersaison hatte zunächst holperig begonnen. Wegen Frosts im April und weiteren kalten Tagen im Mai hatte es vorher nur wenige und damit teurere Erdbeeren gegeben. Inzwischen neigt sich die Saison in Baden, Südhessen und der Pfalz den Angaben zufolge bereits dem Ende zu. Ab Juli würden nur noch Spätsorten und mehrfach tragende Erdbeersorten geerntet.

Aufgrund der anfangs geringen Erntemenge haben die Verbraucher in Deutschland im April und Mai 2021 im Vergleich zum Vorjahr 45 Prozent weniger deutsche Erdbeeren eingekauft. Laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) lag der Durchschnittspreis über alle Vermarktungswege hinweg im April mit 7,15 Euro pro Kilo Erdbeeren 13 Cent höher als 2020, im Mai waren es 8,10 Euro pro Kilo und damit 1,46 Euro mehr als im Vorjahr. Im Juni sei der Preis dann durch die hohen Erntemengen eingebrochen.