Von Rolf Sperber

Bad Dürkheim. Von Heidelberg aus sind es knapp 50 Kilometer bis zum "Ausnahmezustand". In Bad Dürkheim steht zwischen dem größten Weinfass der Welt und dem größten Gradierbau Deutschlands das größte Weinfest auf dem Globus an. Der Wurstmarkt lockt sogar internationale Gäste vom 6. bis 10. und vom 13. bis 16. September in die Kurstadt am Rande des Pfälzerwaldes. "Wir erwarten wieder weit mehr als 600.000 Besucher," ist Bürgermeister Christoph Glogger optimistisch. 685.000 waren es im Rekordjahr 2012. Alle 309 Weine, Sekte und Seccos stammen aus Dürkheim - ein ehernes Gesetz.

Wie viel Wein dabei in den verschiedenen Ausschankstellen ausgeschenkt wird, weiß niemand so richtig. "Es werden wohl mehr als 300.000 Liter sein", war sich schon vor einigen Jahren der einstige Wurstmarkt-Winzermeister Kurt Freund sicher. Die Preise bleiben in diesem Jahr stabil. Heißt: 4,50 Euro kostet eine Schorle im Schoppenglas, 5,20 Euro ein Schoppen Wein.

Für die Besucher, die überwiegend wegen der weinseligen Geselligkeit zum Wurstmarkt kommen, stehen insgesamt rund 10.000 Sitzplätze zur Verfügung. Das "Herz" des Wurstmarkts sind - wie schon seit Jahrzehnten - 36 "Schubkärchler". Das sind kleine überdachte Stände mit jeweils 120 Plätzen. Sie werden in der Regel von Dürkheimer Winzern betrieben. Fast die Hälfte der urigen Stände wird von der Winzergenossenschaft "Vier Jahreszeiten" an sogenannte "Zäpfler" verpachtet - darunter einige Sportvereine, die damit ihren Etat decken. Der rustikale Charme des "Schubkarch-Dorfes" wird seit 1992 optisch vom stilvollen Weindorf (1200 Plätze) übertroffen, wo Getränke elegant im Stielglas serviert werden. Eher deftig geht es in den drei Festzelten zu, wo es jeden Tag bis gegen Mitternacht auch Musik aller Stilrichtungen gibt.

Zur Wurstmarkt-Tradition gehört dort auch im Festzelt Hamel (2000 Plätze) der "Senioren-Nachmittag" am 13. September ab 15 Uhr. Zwei Stunden zuvor gibt es eine ungewöhnliche Weinprobe im 50 Meter hohen Riesenrad. Legendenstatus hat der "Literarische Frühschoppen", der am 9. September ab 10.30 Uhr bei den "Schubkärchlern" läuft. Er wurde 1954 begründet, als sich erstmals die Literaten Kurt Dehn, Karl Räder und Helmut Metzger zu einem Austausch ihrer dichterischen Schöpfungen trafen. Heute ist der "Literarische Frühschoppen" eine feucht-fröhliche Veranstaltung, für die an einem Montagmorgen (!) schon ab 7 Uhr die Zapfstellen geöffnet werden. Eröffnet wird der Dürkheimer Wurstmarkt, der 1417 erstmals erwähnt ist, am 6. September, um 18 Uhr.

Weil ein großer Teil der Wurstmarkt-Besucher mit der Rhein-Haardt-Bahn (Linie 4) ankommt, verdichtet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Takt zwischen Mannheim und Dürkheim während des Wurstmarktes. Fast dreimal so viele Bahnen wie im normalen Wochenendbetrieb sind laut einem Sprecher auf den Gleisen - mit rund 80 Fahrten am Tag. An den beiden Wurstmarkt-Freitagen und Samstagen bietet die RNV in diesem Jahr bereits ab 17 Uhr einen Zehn-Minuten-Takt mit großen Zügen an. Um dem Ansturm in Richtung Ludwigshafen und Mannheim nach Mitternacht besser gerecht zu werden, fahren die Bahnen zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr sogar alle acht Minuten in Richtung Mannheim und Ludwigshafen.