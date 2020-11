Zum „Dürkheimer Riesenfass“ gehört ein Restaurant. Gastronom Carsten Thüne und seine Mitarbeiter setzten sich am Montag auf die Terrasse, um gegen die Corona-bedingten Schließungen in der Gastronomie zu demonstrieren. Foto: Anspach

Von Rolf Sperber

Bad Dürkheim.Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat Carsten Thüne, der Betreiber des weltweit renommierten "Dürkheimer Riesenfasses", am ersten Tag des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie gegen die politisch und behördlich verordnete vierwöchige Schließung seines Restaurants an der St. Michael-Allee protestiert. Nun will er möglicherweise weitere (juristische) Schritte gegen die total einschränkenden Verfügungen per Einstweiliger Verfügung prüfen lassen.

Am Montag saßen auf der geräumigen Terrasse des Riesenfasses an der Westseite des Dürkheimer Wurstmarktplatzes Thüne-Mitarbeiter – auf eine zuvor von ihm angekündigte Öffnung des Restaurants für seine Gäste verzichtete der Hausherr allerdings dann doch.

Aber doch keine Gäste bewirtet

"Auf der Terrasse konnte man sitzen, wenn man den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhielt – bewirten durfte ich jedoch niemanden, und daran habe ich mich auch gehalten," sagte Thüne, dessen Protestaktion von zwei, drei Dutzend "Zaungästen" beobachtet wurde. Thüne und seine 40 Mitarbeiter hielten sich mit "Provokationen" zurück und ließen auch keine "illegalen Aktionen" von außen zu.

Doch der Zorn des Gastronomen gilt den Behörden und der Politik für die radikalen Hygienevorschriften und die damit verbundene Schließung seines Restaurants: "Ich wollte damit auch ein Zeichen setzen für die gastronomischen Kollegen in ganz Deutschland."

Thüne hält die Schließungen und Beschränkungen in der Gastronomie für völlig deplatziert: "Sie sind weder erforderlich, noch geeignet und absolut kein angemessenes Mittel, um dem Infektionsgeschehen entgegenwirken zu können." Der Gastronom sieht in der politischen Entscheidung eine "Freiheitsbeschränkung und damit keine Verhältnismäßigkeit". Die Gastronomie und vor allem er selbst hätten in den vergangenen Wochen mit großem finanziellem und organisatorischem Engagement "mit Stolz und zum Wohl der Gäste" alles unternommen, um eine mögliche Aerosolbelastung in ihren Häusern zu reduzieren: "Wir haben hier eine sehr gute Lüftungstechnik geschaffen, die eine eventuelle Luftbelastung drastisch reduziert – und nun das." Das "Dürkheimer Riesenfass" hat ein Fassungsvermögen von 1,7 Millionen Litern und existiert seit 1934. Damals baute der Dürkheimer Küfermeister Fritz Keller aus rund 200 riesigen Schwarzwald-Tannen mit 178 rund 15 Meter langen Fassdauben das weltweit größte und originellste Denkmal für den Wein.

Bis dahin war das Heidelberger Fass mit einem Durchmesser von sieben Metern und einem Fassungsvermögen von 221.000 Litern das größte Fass der Welt. Im Gegensatz zum Dürkheimer Fass, das seit seiner Einweihung eine Gaststätte mit drei zum Teil urig ausgestatteten Räumen beherbergt (darunter seit 1958 eine "Weinbütt" für 150 Gäste), war das Fass im Heidelberger Schloss hoch über dem Neckar jedoch schon einmal gefüllt.