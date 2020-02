Von Volker Knab

Plankstadt. Strahlender Sonnenschein und wohlig-warme Temperaturen: Besser hätte das Wetter zum 50. Backenbläserumzug am Sonntag in Plankstadt kaum sein können. Entsprechend fröhlich und ausgelassen war die Stimmung unter den Zuschauern, die teils dicht gedrängt an der Strecke standen.

"Wir geben uns immer die allergrößte Mühe", erklärte Zugmarschall Norbert Reinmuth. Der Backenbläserumzug ist der erste in der Region und feierte in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Umso mehr freuten sich die Narren vom Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß 1969 über die milden Temperaturen. Was kaum verwundert: Der Zug zählte in diesem Jahr exakt 50 Teilnehmer. "Da habe ich mich schon ein bisschen drum gekümmert", gab der Zugmarschall zu.

Backenbläserumzug in Plankstadt - Die Fotogalerie











































































Pünktlich um 14.11 Uhr gab er mit einer Schreckschuss-Pistole das Startsignal. Die meisten der 50 Gruppen waren aus Plankstadt, Ketsch, Hockenheim, Altlußheim, Oftersheim, Brühl, Schwetzingen, Heidelberg und Mannheim gekommen. Da tanzten Fußgruppen, Prinzessinnen, Garden, Elferräte, Guggemusik und Hexen. Eine Brassband begleitete den Umzug. Die Zuschauer aber hatten sich teilweise auch von weiter her anlocken lassen. "Wir kommen jedes Jahr von Waldsee her", erzählte beispielsweise Klaus Sternberger, der mit Frau und Sohn aus der Pfalz angereist war. Ursprünglich habe diese Tradition einen einfachen Grund gehabt: "Wir haben selbst in einem Spielmannszug gespielt und da dies hier der erste ist, sind wir einfach immer nach Plankstadt gefahren", erklärte Sternberger.

Viele Anwohner kamen beim Umzug aus dem Haus und riefen den Teilnehmern "Ahoi" zu. "Ich stehe immer hier", berichtete Elli Kraft. Inzwischen wohne sie zwar nicht mehr in dieser Straße. Doch beim Backenbläserumzug stehe sie immer noch vor ihrem früheren Haus.

Während sich der Zug mit lauter Techno-Musik durch die Straße bewegte, sammelten die Kinder eifrig Bonbons, Popcorn, Chips oder Gummibärchen ein. Manche Zuschauer trafen sich in Plankstadt mit Freunden, so wie Melike Gierbüz aus dem Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Sie verfolgte den närrischen Lindwurm gemeinsam mit ihren Freunden aus Plankstadt und Eppelheim sowie sieben Kindern. Die Kostüme der Zuschauer waren zum Teil sehr einfallsreich und ausgefallen. Nils und Sonja Munz aus Oftersheim hatten sich im Sinne des mexikanischen Traditionsfests "Tag der Toten" verkleidet. Ihre als Prinzessin verkleidete dreijährige Tochter Lena ließ sich nicht davon abhalten, ihrem Vater, um den Hals zu fallen, obwohl der sein Gesicht unter einem Sombrero und hinter einer Totenkopfmaske verbarg.

Eine gute Stunde zog der Lindwurm durch die Gemeinde. Dann war der Spuk auch schon wieder vorbei. Bei der Mehrzweckhalle löste sich der Zug auf. Der allerletzte Wagen war ein Müllfahrzeug der Gemeinde, deren Mitarbeiter die Hinterlassenschaften des 50. Backenbläserumzugs sofort entsorgten.