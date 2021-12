Speyer. (RNZ) Am 24. November 2021 wurde nach fast dreijähriger Bauzeit die Salierbrücke für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben.

Nun sind im neuen Jahr weitere Arbeiten im Umfeld der Salierbrücke geplant, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Grund hierfür sind die Asphaltierungsarbeiten des Radweges entlang der Landstraße 723. Geplant ist, den Radweg vom Knotenpunkt Lußhof in Richtung Norden (Seewaldsiedlung) zu asphaltieren. Aufgrund eines in diesem Bereich vorkommenden Feldlerchen-Brutpaars und einer Änderung der Vorschriften hinsichtlich der Ausgleichsfläche konnte diese Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Derzeit läuft die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. "Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im kommenden Jahr den Radweg asphaltieren können", heißt es in er Mitteilung.

Des Weiteren hat sich im Zuge der Bauarbeiten gezeigt, dass die Radwegeführung auf der südlichen Seite der Salierbrücke (von Speyer kommend) hinderlich an den vorgesehenen Radweg in Richtung Hockenheim angeschlossen ist. Hier ist ebenfalls eine Änderung vorgesehen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Maßnahme ebenfalls im kommenden Jahr umgesetzt werden kann.