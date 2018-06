Heidelberg/Sinsheim/Eberbach/Mannheim. (pol/mün) Nach dem Sieg der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM gegen Schweden gingen am Samstagabend viele Fans auf die Straße. In mehreren Städten der Region gab es unmittelbar nach Spielende gegen 22 Uhr Autokorsos. Die nennenswerten dabei waren die Korsos in Heidelberg, Sinsheim und Eberbach.

In Heidelberg wurden rund 250 fast ausnahmslos voll besetzte Autos gezählt, die bis kurz nach 23 Uhr den Bismarckplatz mehrmals umrundeten. Kurzfristig musste die Verbindung zwischen Sofienstraße zur Bismarckstraße gesperrt werden, berichtet die Polizei.

In Mannheim waren Hunderte Fußball-Fans auf der Straße. "Es wurde viel gefeiert, aber ohne größere Zwischenfälle", sagte ein Sprecher der Mannheimer Polizei am Sonntag. Durch die Quadratestadt seien zeitweise mehr als 100 Fahrzeuge im Konvoi gefahren - siehe Fotogalerie.

So feiert Mannheim die Fußballnationalmannschaft























































In Eberbach beteiligten sich rund 60 Fahrzeuge, die im Bereich der Bahnhofstraße/Luisenstraße/Friedrich-Ebert-Straße und wieder zurück zur Bahnhofstraße kreisten.

In Sinsheim waren etwa 50 Autos unterwegs über die Dührener Straße und die Muthstraße durch die gesamte Innenstadt unterwegs.

Während in Heidelberg und Eberbach es weitgehend geordnet zuging, wurde in Sinsheim eine 23-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Sie war von einem Böller getroffen worden, der aus einem Auto herausgeworfen worden war. Der Verdächtige, ein 32-jähriger Sinsheimer, wurde schnell ermittelt, berichtet die Polizei. Gegen ihn sind die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

In Sandhausen kamen 6000 Besucher zum Public Viewing ins Hardtwald-Stadion. Nach dem Siegtreffer wurde heftig gefeiert und der letzte Fan ging gegen Mitternacht nach Hause.