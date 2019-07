Heidelberg/Mannheim. (mare) Nur eine kleine Änderung. Heimlich, still und leise. Die Fahrbahn Richtung Mannheim, hieß es ursprünglich auf dem Baustellenschild für die Sanierung der Abfahrten der Autobahn A5 zur A656 in Richtung Mannheim, sei bis zum 21.07.2019 gesperrt. Seit einigen Tagen heißt es jetzt: "... bis zum 21.08.2019". Und tatsächlich: Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt auf RNZ-Anfrage: Bei der Baustelle auf der Westseite kommt es zu Verzögerungen.

Zwar sei nun der 21. August - und damit vier Wochen über die eigentlich geplante Zeit - als Ende dieser Teilmaßnahme angegeben. Man gehe intern aber von einer Verzögerung um zwei Wochen aus, teilt eine Sprecherin mit.

Die aktuelle Maßnahme auf der Westseite:

Der Grund für die Verzögerung: baubegleitende Kampfmittelsondierung und Lieferschwierigkeiten beim Asphalt. Ersteres bedeutet, dass der Untergrund auf Gefahrgut geprüft wurde. Größere Maßnahmen oder Funde hat es diesbezüglich aber nicht gegeben.

Wie sich diese Verzögerung nun auf den anvisierten Endtermin für die komplette Maßnahme - dies solle im September so weit sein - auswirkt, ist noch nicht absehbar. Die Arbeiten auf der Ostseite - die Abfahrten in Richtung Heidelberg - werde aber erst in Angriff genommen, nachdem die Westseite wieder offen ist. Ob diese Sanierung dann schneller vonstatten geht oder der Endtermin sich verschiebt, ist noch offen.

Die anschließenden Arbeiten und Sperrungen auf der Ostseite: