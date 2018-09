Sinsheim/Dielheim/Mühlhausen. (alb) Es herrscht Hochbetrieb beim Ausbau der A6 zwischen Wiesloch und Weinsberg. Und wie bei solchen Megaprojekten üblich, muss immer wieder mal die Autobahn gesperrt werden - so wie an diesem Wochenende. Der Grund: Eine Brücke bei Dielheim/Mühlhausen wird abgerissen und 1500 Tonnen Fahrbahnbelag auf einer Länge von vier Kilometern ausgetauscht. Deshalb ist die A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ab Samstag, 15. September, 20 Uhr, für 24 Stunden in beiden Richtungen dicht.

Der A 6-Ausbau: Die Autobahn wird von der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg bis zum Kreuz Weinsberg auf einer Länge von 47 Kilometern in mehreren Etappen erweitert. Zunächst erfolgt der Ausbau der Strecke über 25 Kilometer von zwei auf drei Fahrstreifen pro Richtung. Beginn war im Januar vergangenen Jahres. Weiter geht es mit dem Bau einer neuen Neckartalbrücke sowie 79 weiteren Bauwerken - bestehend aus Über- und Unterführungen, Durchlässen, Lärmschutzwänden und Regenrückhaltebecken. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Bauherr ist die Projektgesellschaft ViA6 West. Das ist ein Konsortium, das im Auftrag des Bundes das Vorhaben zwischen Wiesloch/Rauenberg und Weinsberger Kreuz plant, finanziert, realisiert und betreibt. Teilhaber sind Hochtief, DIF Infrastructure IV und die Johann Bunte Bauunternehmung. Die Kosten liegen laut ViA6 West bei rund 1,3 Milliarden Euro. Davon entfallen 600 Millionen auf den Bau. alb

Der Zeitrahmen ist sportlich. Zwei große Asphaltfräsen werden den Straßenbelag auf der Lkw-Spur beseitigen. Dieser hatte wegen der Dauerbelastung und großen Hitze der Sommermonate regelrecht Wellen geschlagen, wie Michael Endres, der Sprecher des privaten Autobahnbetreibers ViA6 West, sagte. Anschließend werde direkt der neue Asphalt eingebaut. Außerdem soll die Brücke aus dem Jahr 1966 zwischen Dielheim und Mühlhausen zerlegt und Platz für ein neues Bauwerk geschaffen werden. "Wir werden dafür alles auffahren, was die Technik hergibt", kündigte Endres an.

Vier Bagger sollen das 62,70 Meter lange und 10,50 Meter breite Bauwerk innerhalb weniger Stunden pulverisieren. Zunächst, so Endres, werde der Oberbau, also die Fahrbahn, durchlöchert. "Perforiert", wie es in der Fachsprache heißt. Das geschehe mit großen Hydraulikmeißeln, die am Baggerarm angeflanscht werden. Sobald dann der Widerstand der massiven und noch voll funktionsfähigen Spannbetonbrücke gebrochen sei, würden die Spezialbagger mit dem "Knabbern" beginnen. "Das sind riesige Zangen, die den Beton des Bauwerks mit einer Kraft von über 900 Tonnen regelrecht zermalmen", erklärte Endres.

Was von der Autobahnbrücke übrig bleibe, werde abtransportiert. "Da kommen einige Lkw-Ladungen zusammen", schätzte Endres. Die über die Brücke führende Kreisstraße 4271 ist schon ab Freitag, 14. September, 14 Uhr, bis zum 14. Oktober gesperrt. Die Ersatzbrücke über die A6 wird am Sonntag, 23. September, zwischen 2 und 7 Uhr eingehängt. Dafür muss die Autobahn erneut dichtgemacht werden.