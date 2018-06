Walldorf/Hockenheim. (alb) Essen zubereiten, Zeitung lesen, Filme auf dem Tablet schauen, Nachrichten ins Handy tippen - und das alles während der Fahrt mit dem Laster. Von "fahrerfremden Tätigkeiten" spricht die Polizei, wenn Brummi-Lenker sämtliche Sicherheitsbedenken über Bord werfen, wenn sie sich und andere Verkehrsteilnehmer mit ihrem rücksichtlosen Verhalten in höchste Gefahr bringen.

Leider kommt das erschreckend häufig vor und führt nicht selten zu Unfällen. Dies nahmen die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf am vergangenen Dienstag erneut zum Anlass für eine Kontrollaktion auf der Autobahn. Und berichteten am Donnerstag von zwei "ungewöhnlichen Fällen" der sogenannten fahrerfremden Tätigkeiten. Im ersten beobachtete die Polizei auf der A 6 am Walldorfer Kreuz, wie ein 56-jähriger Fahrer seinen sieben (!) Jahre alten Sohn ans Steuer des Kleinlastwagens ließ. Der Junge hatte zuvor seinen Gurt abgelegt und war nahe an seinen Vater gerutscht. Dieser nahm seine Hände vom Lenkrad und ließ den Filius das Fahrzeug lenken.

Auf einem Parkplatz wurde der Lastwagen angehalten. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt - wegen "Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis", wie es im Amtsdeutsch heißt. Außerdem fiel der Polizei ein 65-jähriger Sattelzugfahrer auf, der auf der A 61 Richtung Speyer unterwegs war. Er wurde dabei beobachtet, wie er seinen Hund während der Fahrt auf den Schoß nahm und aus dem geöffneten Fenster der Fahrertür schauen ließ. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Bereits im April dieses Jahres hatte die Verkehrspolizei auf der A 5 nahe des Walldorfer Kreuzes einen Laster-Fahrer erwischt, der sich während seiner Fahrt in Richtung Karlsruhe ein Müsli zubereitete und nachfolgend auch verspeiste. Auch der 61-Jährige musste 100 Euro Bußgeld bezahlen und bekam einen Punkt in Flensburg.