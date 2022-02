In Hockerstellung, ohne Beigaben und ausgerichtet in verschiedene Himmelsrichtungen: Die Grabmerkmale der elf Verstorbenen deuten auf bronzezeitliche Bestattungsriten hin. Foto: Wintermantel

Von Harald Berlinghof

Speyer. Die bedeutendsten und herausragendsten Funde aus der mitteleuropäischen Bronzezeit sind die Himmelsscheibe von Nebra mit ihrer erstmaligen Darstellung des himmlischen Firmaments und der Goldhut von Schifferstadt, einer von nur vier weltweit bekannten Exemplaren, die möglicherweise Kulten oder Riten dienten. Üblicherweise ist der Goldhut im Speyerer Museum der Pfalz in der bronzezeitlichen Ausstellung zu sehen. Der Goldhut und auch die Himmelsscheibe sind gegenwärtig aber im British Museum in London in der Ausstellung "The World Of Stonehenge" zu sehen. Und gerade jetzt macht Speyer mit neuen spektakulären Funden auf sich aufmerksam: Bei Grabungsarbeiten auf dem Gelände des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, wo ein neues Schwesternhaus gebaut werden soll, wurden elf Skelettfunde aus der Bronzezeit gemacht. Die Verstorbenen wurden in einer Hockerstellung ohne Grabbeigaben bestattet.

Die in Hockerstellung auf der Seite liegenden Toten mit einer Ausrichtung in unterschiedliche Himmelsrichtungen deuten auf bronzezeitliche Bestattungsriten hin, wie Grabungsleiter Harald Wintermantel erläutert. Diese Gräber, die im Boden unterhalb von zwei römischen Gräbern mit Brandbestattungen gefunden wurden, stammen aus einer Zeit vor fast 5000 Jahren. Eine genaue Altersbestimmung soll noch erfolgen. Sie belegen aber, dass am Rhein bei Speyer bereits mutmaßlich rund 3000 Jahre vor den Römern Menschen gesiedelt und dort Landwirtschaft betrieben haben. Erst im Jahr zehn vor Christus gründeten die Römer dort ein Militärlager.

Die Bronzezeit wird in Mitteleuropa allgemein auf den Zeitraum von 2200 bis 800 vor Christus datiert. In der Bronzezeit wurde die Technik der Herstellung von Metallwaffen und Metallwerkzeug entwickelt. Bronze besteht aus veränderlichen Anteilen von Kupfer und Zinn und stellte eine erhebliche Verbesserung gegenüber den steinzeitlichen Werkzeugen dar. Die Produktivität in der Landwirtschaft stieg um bis zu 40 Prozent durch den Einsatz von Bronzesicheln. Im Bereich der Waffen war die nachfolgende Eisenzeit mit noch härteren Metallschwertern ein wichtiger Schritt zur politischen Dominanz einzelner Völkergruppen. Doch die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft durch Bronze und die Einführung der Hirse sowie des Dinkels als Getreidesorten ermöglichten eine bessere Ernährung und ein Bevölkerungswachstum.

Zwischen Anfang November und dem 14. Februar wurden die elf Knochenskelette gefunden. Sie wurden dokumentiert, abgesammelt, gereinigt und im Depot der Speyerer Landesarchäologie eingelagert. Möglicherweise werden sie in naher Zukunft in eine Ausstellung zur Speyerer Geschichte integriert.