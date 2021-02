Von Klaus P. Hunzinger

Odenwald. Es ist Samstagmorgen, die Sonne scheint, blauer Himmel über dem schönen Odenwald, die Lust auf einen Wanderausflug meldet sich. Aber wohin soll es gehen? Keine Wander-App auf dem Smartphone, doch eine Tourensuche im Internet sollte auch funktionieren. Also googeln wir mal: "Wandern im Odenwald". In 0,78 Sekunden bekommen wir ungefähr 689.000 Ergebnisse angezeigt.

Ganz oben auf die Suchliste haben die Algorithmen die bekannten Wander-Apps platziert, aber auch Touristenverbände liegen gut im Rennen, darunter die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO). Und die hat auf ihrer Homepage einen Button "Karte/Tourenportal" – mit tollen "Werkzeugen" für eine Tourenplanung, die man intuitiv nutzen kann.

Zum Einstieg in die Odenwald-Wunschwanderung beantwortet man sich eine einfache Frage: Will ich eine bereits ausgearbeitete Wanderung machen, oder möchte ich selbst planerisch aktiv werden? Im ersten Fall wählt man das Untermenü "Touren". Über einen Filter wird selektiert: Wanderung, leicht, mittel oder schwer? Soll sie familienfreundlich sein? Darf es eine Rund- oder Gipfeltour sein? Vielleicht auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln machbar? Selbst Einkehrmöglichkeiten kann man dazu wählen – wenn das pandemiebedingt wieder möglich ist. Und noch ein Filter ist ganz praktisch: Man kann sich Wanderungen anzeigen lassen, die im aktuellen Monat gut machbar sind.

Das Tourenportal der Touristikgemeinschaft Odenwald listet übersichtlich Wandervorschläge auf, die man auch schnell in der Karte findet. Screenshot: RNZ

Wer nur nach "Wanderung" filtert, bekommt derzeit über 300 Touren angezeigt, und das ist wörtlich zu nehmen: Auf der linken Bildschirmseite eine Liste mit kleinem Foto und den wichtigsten Daten zur Wanderung, drei Viertel des Bildschirms füllt eine Übersichtskarte aus. Fährt man mit dem Cursor auf eine Wanderung in der Liste, zeigt ein Wandermännchen auf der Karte an, in welcher Region man unterwegs wäre. Oder man deutet mit dem Cursor auf der Karte in der gewünschten Region auf ein Wanderikon und kann dann auswählen.

Ist die Auswahl getroffen, bekommt man eine Übersicht der Tour, klickt auf "Drucken" und erstellt damit ein zwei- bis dreiseitiges PDF mit übersichtlicher Karte, Höhenprofil, Länge, Dauer und Wegbeschreibung. Dann kann es losgehen – ganz ohne App. Aber natürlich kann man sich die GPX-Daten auch auf sein Smartphone laden und sich das Papier für den Ausdruck sparen – wenn man ein Programm installiert hat, das GPX-Daten verarbeiten kann. Auch GPS-Handgeräte können mit GPX-Daten gefüttert werden, eventuell kann auch das Touren-PDF aufs Smartphone geladen und genutzt werden.

Hintergrund Infobox Name: Touristikgemeinschaft Odenwald Adresse: Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach Kontakt: Telefon 0 62 61/84 13 90; E-Mail [+] Lesen Sie mehr Infobox Name: Touristikgemeinschaft Odenwald Adresse: Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach Kontakt: Telefon 0 62 61/84 13 90; E-Mail info@tg-odenwald.de Internet: www.tg-odenwald.de

Die Planungsalternative ist die Gestaltung einer eigenen Tour mit dem Tourenplaner. Nach ein bisschen Herumspielen und Ausprobieren kann man mit dem Setzen von Wegepunkten auf der Karte recht schnell eine Wanderung ausarbeiten und sich dann wieder als PDF ausdrucken. Höhenprofil, Laufzeit, Strecke, Wegeart – alles ist mit dabei. Über einen QR-Code kann die eigene Tour auch aufs Smartphone geladen oder mit Freunden geteilt, später bewertet werden.

Wer tiefer in den Tourenplaner einsteigen möchte, kann unter verschiedenen Karten und Kartenstilen wählen. Es gibt weitere Voreinstellungen für Wanderer, Radfahrer, Mountainbiker oder Wintersportler. Auch Wintertouren, Wassertouren oder Reitausflüge und eine Vielzahl weitere Aktivitäten lassen sich auswählen.

Das Tourenportal gibt es nach Auskunft von Tina Last, Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Odenwald, seit 2013 und wurde 2017 nochmals überarbeitet. Es basiert auf der Outdooractive-Plattform und deren Kartenmaterial, wird aber von der TGO mit eigenen Tourenvorschlägen befüllt und gepflegt. So könne man sehr aktuell beispielsweise Wegesperrungen aufnehmen, sagt Tina Last, und mit Partnern wie dem Naturpark Neckartal-Odenwald oder dem Odenwaldklub Wandervorschläge ausarbeiten und einstellen.

Neben dem Internetangebot hält die Touristikgemeinschaft Odenwald auch umfangreiches gedrucktes Informationsmaterial zu Wanderungen in der Region bereit. Das lässt man sich aktuell am besten zuschicken. Die Bestellung erfolgt einfach telefonisch, per Mail oder über die Internetseite.