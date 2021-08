Von Agnieszka Dorn

Altlußheim/Neulußheim. Wer ein wenig Fantasie hat, könnte am Blausee eine gedankliche Reise nach Spanien, Italien oder mit ganz viel Vorstellungsvermögen sogar in exotische Länder machen. Am Strand gibt es nämlich Schaukeln, auf denen Kinder einen überwältigenden Blick auf den See genießen können. Diese Atmosphäre könnte so manchen für einen Moment durchaus in wärmere Länder katapultieren, ein Erlebnis für den Nachwuchs ist es allemal.

> Der Badesee: Eingebettet in die Natur zwischen Alt- und Neulußheim liegt der rund 18 Hektar große und etwa 22 Meter tiefe See. Der Blausee entstand aus einer ehemaligen Kiesgrube. An verschiedenen Stellen wird dem See Wasser zugeführt, damit das Gewässer nicht "umkippen" kann: Ziel ist eine gute Wasserqualität mit einem hohen Sauerstoffanteil, während Algen oder andere Wasserorganismen, die das Wasser verunreinigen und ihm Sauerstoff entziehen können, sich nicht unkontrolliert ausbreiten.

Mit seiner gepflegten Anlage und dem Strand schafft der Blausee zwischen Alt- und Neulußheim eine einladende Urlaubsatmosphäre. Die Schaukeln sind bei Kindern sehr beliebt. Bretter fürs Stand-up-Paddling und andere Sportgeräte muss man selbst mitbringen. Fotos: A.Dorn

"Überlaufen kann der See nicht", sagt Roger Erb, der Betriebsleiter des Blausees, denn es gibt einen Abfluss. Von den technischen Abläufen im Hintergrund bekommen Badegäste nichts mit. Der See hat an verschiedenen Stellen abgegrenzte Nichtschwimmerbereiche, die bis zu einen Meter tief sind. Ein Wassersportangebot hat der Blausee nicht, Badegäste können aber eigene, mit Luft gefüllte Bretter fürs "Stand-up-Paddling" mitbringen, die gängigen Stand-up-Bretter sind nicht erlaubt.

Nicht wenige Einhörner findet man hier, gemeint sind die tierischen Baderinge, die man ebenfalls selbst mitbringen muss. Der Blausee bietet am Eingang einen Kompressor zum Aufpumpen der Luftmatratzen. Laut Roger Erb ist das ein Alleinstellungsmerkmal unter den Seen der Region.

Von einem Wachturm aus sorgen Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für die Sicherheit der Badegäste. In Nicht-Corona-Zeiten gibt es mitten auf dem See Schwimminseln, die ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen sind. Aufgrund der Abstandsregeln hat man die Inseln momentan entfernt. Die Wassertemperatur ist von der Sonneneinstrahlung abhängig und liegt derzeit bei etwa 23 Grad.

> Schattenplätze: Rund um den See gibt es genügend große, Schatten spendende Bäume, unter denen man die Seele baumeln lassen kann, einige stehen sogar direkt am Ufer. Dennoch ist ein eigener Sonnenschirm empfehlenswert. Viele der Badegäste, die öfter hier zu Besuch sind, haben einen dabei. Die Anlage ist sehr gepflegt und der Rasen ist dicht, von sattem Grün und weich.

> Eingang: Am Eingang bildet sich aufgrund der Abstandsregeln eine längere Schlange, das "Einchecken" geht aber zügig voran. In Nicht-Corona-Zeiten kann der See durchaus einen Andrang von vielen Tausend Besuchern erwarten.

> Umkleidekabinen: Am Eingang gibt es Umkleidekabinen und Toiletten, Einzelumkleidekabinen gibt es einige um den See verteilt und am Kiosk weitere sanitäre Anlagen. Die Schließfächer am Eingangsbereich stehen momentan pandemiebedingt nicht zur Verfügung.

> Freizeitgelände: Für Sportbegeisterte gibt es einen Bolzplatz, eine Bocciabahn und ein Beachvolleyballfeld. Austoben können sich auch die Kleinen an verschiedenen Spielgeräten auf der Anlage, nicht zu vergessen die Schaukel direkt am Wasser.

> Essen und Trinken: Auf der weitläufigen Anlage gibt es einen Kiosk mit verschiedenen Speisen und Getränken. Und um den Eingangsbereich herum Buden mit einem Getränkeangebot, die allerdings nicht immer geöffnet haben. Die bei Jugendlichen heiß begehrten Pommes dürfen nicht fehlen, auch Flammkuchen und Eis werden angeboten.

> Parkmöglichkeiten: Vor der Anlage gibt es einen großen Parkplatz, der bei Hochbetrieb allerdings schnell dicht ist.

> Gesamturteil: 1-. Die Anlage ist sehr gepflegt und der See lädt zum Baden, Planschen und Entspannen ein. Einziger Kritikpunkt: Aufgrund der Weitläufigkeit des gesamten Blausee-Areals wäre wünschenswert, einen weiteren Kiosk zu errichten. Denn wenn die Buden am See geschlossen sind, muss man für Speisen und Getränke durchaus ein Stückchen laufen, das könnte für ältere Menschen bei Hitze durchaus beschwerlich werden.

> Öffnungszeiten: Der Blausee ist – abhängig auch von der Witterung – von Juni in der Regel bis Mitte September geöffnet, täglich von 9.30 bis 20 Uhr, der Einlass endet jedoch um 19.30 Uhr.