Von Andrea Döring

Worms. "Ein letztes Mal das Meer sehen!" Diesen Wunsch äußern viele todkranke Patienten. Der Wünschewagen Rheinland-Pfalz macht das möglich. Doch während der Corona-Krise starben einige Menschen, ohne dass die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) die letzten Fahrten ihrer Gäste begleiten durften. Nach Lockerungen und Erstellung eines Abstands- und Hygiene-Konzepts konnte der ASB auf der westlichen Rheinseite Ende Juni die erste Wunschfahrt nach der Zwangspause durchführen. Doch nicht ans Meer ging es.

Mit dem Wünschewagen, der in Worms stationiert ist, fuhren sie einen 49-jähriger, schwerkranken Mann aus einem Hospiz in den Heidelberger Zoo. Dort traf er seine Familie. Die Elefantenpfleger zeigten der kleinen Reisegruppe, wie sie mit Gefühl und Tierliebe den Dickhäuter Tarak seiner täglichen Untersuchung unterzogen.

"Die schönsten Fahrten sind oft die kleinen. Noch einmal auf dem Marktplatz der Heimatstadt Eis essen und Freunde treffen. So etwas wollen viele Gäste", berichtet Olaf Deichelmann (72), der nach seiner Pensionierung als Beamter des gehobenen technischen Dienstes der Post eine Ausbildung als Rettungssanitäter ablegte.

In den dreieinhalb Jahren, seit es den Wünschewagen in Rheinland-Pfalz gibt, hat er bereits 33 Fahrten begleitet. Insgesamt war der Wagen rund 130 Mal im Einsatz. Seit 2019 haben alle Bundesländer Wünschewagen. Die verschiedenen ASB-Bundesverbände unterstützen sich bei den Fahrten gegenseitig. Auch während des Lockdowns versuchte Deichelmann mit rund hundert Ehrenamtlichen, Wünsche zu erfüllen. Nach Wacken wollte ein schwerkranker Heavy-Metal-Fan. Als das legendäre Festival abgesagt wurde, bekam er Post. Aufnäher, Plakate, Festival-Becher und Trinkflaschen waren in den Paketen von anderen Fans, die über einen Aufruf von der Situation erfahren hatten.

Auch ohne Corona-Auflagen muss man bei der Planung solcher Fahrten vieles bedenken. "Die Karten für das Musical, das unser Gast besuchen will, muss ich besorgen. Aber ich muss auch bedenken, wo das Team übernachten kann, wo der Wünschewagen parken darf, wo Nachschub für die Sauerstoffflasche herkommen soll", berichtet Christina Kunde über ihre Arbeit. Sie ist eine der hauptamtlichen Koordinatorinnen für die Fahrten.

Ins Tina-Turner-Musical nach Hamburg wollte eine sterbenskranke Frau. Nicht geplant war der weitere Verlauf des Abends. "Ich war doch so eine Partymaus", erzählte die junge Frau. Also ging es spontan mit dem Rollstuhl über die Reeperbahn. "In der Planung lassen wir ganz viel offen. Mit kleinen Puffern sind die Kennenlern- und Abfahrtszeiten geplant. Die Rückfahrtzeit wird nicht festgelegt. Wir wollen unseren Gästen ein Stück Selbstbestimmung ermöglichen", erklärt Kunde.

Christina Kunde koordiniert die Fahrten des Wünschewagens. Dieser verfügt über mehr als nur medizinische Geräte. Foto: Döring

"Da kommt jemand, der schenkt mir Zeit, der hilft, aus dem Krankheitsalltag auszubrechen", erzählt Manuela Stebel. Weite Wege und viel Freizeit steckt die 49-jährige Palliativ- und Hospizfachkraft aus Hörgrenzhausen mit voller Stelle in die Durchführung der Fahrten. "Man kann einen Krankenwagen mieten. Doch das ist ein Riesenkostenfaktor. Kranke Menschen haben oft ein riesiges Problem mit der Finanzierung", weiß sie. Auch sie berühren oft die kleinen Fahrten am meisten. "Die 40-jährige Mutter, die ihr zehnjähriges Kind ein letztes Mal ins Bett bringen wollte", ist ihr in lebhafter Erinnerung. Mit ihrer Ausbildung ist sie qualifiziert für die Begleitung.

Neben dem Gast ist für eine Begleitperson Platz, ein Sanitäter fährt das Auto. Eine weitere Person, meist eine Fachkraft wie Stebel, sorgt für seelische und medizinische Unterstützung. Ein Beatmungsgerät, Blutdruckmesser und vieles mehr, was auch in einem normalen Krankenwagen zu finden ist, wird im Wünschewagen in Schränken versteckt. Die Trage ist gut gepolstert und gefedert. Blaue Bettwäsche mit silbernen Sternen liegt ordentlich zusammengelegt darauf.

An den Panoramascheiben, aus denen man anders als bei normalen Krankentransporten die Landschaft bewundern kann, hängt ein kleines Sträußchen aus Kornblumen. Kunde öffnet stolz die Schranktüren und Schubladen und zeigt den Inhalt. Eine Piccoloflasche Sekt und bunte Schokoladentafeln kommen in einer von ihnen zum Vorschein. "So eine ’Minibar’ hat sonst kein Krankenwagen", erzählt sie lächelnd. Vielleicht verschönern sie den nächsten Gästen die Fahrt. Für ein schwer krankes Kind und seine Familie geht es diese Woche ans Meer.

Info: Kontakt für weitere Informationen zum Wünschewagen: ASB Kreisverband Worms/Alzey, Christina Kunde, Christina Wickert , Telefon 06241 / 97 87 90, E-Mail: wuenschewagen@asb-rp.de