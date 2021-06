Von Gaby Booth

Rhein-Neckar. Die Corona-Pandemie hat bei jungen Menschen, die kurz vor der Berufswahl stehen, viel Unsicherheit ausgelöst. Sie hat aber auch Türen geöffnet. So bietet der Ausbildungsmarkt noch immer eine breite Palette an Berufen: von Anlagenberatern bis zu Zahnmedizinischen Fachangestellten, von der Augenoptik bis zur Zweiradmechatronik können Azubis aktuell noch wählen. Allein in der Rhein-Neckar-Region sind kurz vor Ende des Schuljahres noch 2400 Stellen offen. Die größte Frage im Moment: Wie kommen Ausbildungsbetriebe und potenzielle interessierte Auszubildende zusammen? Während der vielen einschränkenden Corona-Maßnahmen waren Praktika und Informationsgespräche nicht möglich. Nun startet die Last-Minute-Ausbildungswoche durch.

Sie bietet Jugendlichen und ihren Eltern eine Gelegenheit, sich unkompliziert zu informieren. Sie können bei der Hotline anrufen, die vom 5. bis 9. Juli jeweils zwischen 10 und 15 Uhr freigeschaltet ist. Am Ende der Leitung beantworten Fachleute alle Fragen rund um das Thema Berufsausbildung und zu den aktuellen Chancen auf dem Ausbildungsmarkt in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen, Weinheim oder im Neckar-Odenwald-Kreis.

Möglich macht diese Ausbildungsoffensive eine Kooperation der Agentur für Arbeit Mannheim, der Stadt Mannheim, der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) und Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Ziel dieser Last-Minute-Ausbildungswoche ist die umfassende Beratung aller Jugendlichen, die sich für eine duale Ausbildung interessieren und noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

"Nutzt die guten Chancen und bewerbt Euch jetzt", ermuntert Dirk Grunert, Bildungsbürgermeister der Stadt Mannheim, Schüler der Abgangsklassen, in die berufliche Laufbahn einzusteigen. "Die Jugendlichen dürfen nicht zu Verlierern der Pandemie werden", so Grunert. Neben der Last-Minute-Aktion werden zur individuellen Berufsvorbereitung Berater auch in die Schulen gehen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Mannheim, Thomas Schulz, betont: "Bisher noch Unentschlossenen bieten wir auch kurzfristig Beratungsgespräche an." Das Angebot gelte auch für Eltern und Lehrkräfte. Allein die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald hat noch fast 400 Ausbildungsplätze frei.

Die Chancen stehen momentan auch deshalb gut, weil sich im letzten Jahr junge Leute wegen der Unsicherheiten aufgrund von Corona lieber für eine Warteschleife entschieden haben. Der Ausbildungsmarkt ist momentan noch breit aufgestellt. Das könnte sich aber ändern, wenn mehrere Jahrgänge auf einmal konkurrieren. "In Anbetracht der Wiedereröffnung der Wirtschaft freuen sich unsere Ausbildungsbetriebe gerade in diesem Jahr auf interessante Bewerbungen", so Harald Tölt von der IHK. Nicht nur während der Ausbildungswoche steht das "Matching-Team" der Kammer bereit, um Azubis und Betriebe zusammenzuführen.

Kontakte und Infos

Unter folgenden Nummern können vom 5. bis 9. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, alle Fragen rund um das Thema Ausbildung gestellt werden:

Agentur für Arbeit Mannheim: 0621/165888

IHK Rhein-Neckar: 0621/1709813

HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: 0621/1800-2131

Erstmals bietet die Agentur für Arbeit in Ergänzung einen digitalen Elternabend unter dem Titel "Schule vorbei, was nun?" am Dienstag, 6. Juli, von 18 bis 19 Uhr an.

Anmeldung per E-Mail: Mannheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Weitere Infos zu Berufen: https://berufenet.arbeitsagentur.de.