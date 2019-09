Mannheim. (RNZ/mare) Das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) steht vor dem Aus. Die Mediengruppe Dr. Haas wird den Sender einstellen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Die Mediengruppe hatte den Sender 2018 aus der Insolvenz übernommen. Doch aufgrund fehlender Werbeeinnahmen verschlechterte sich die Vermarktung im laufenden Jahr noch - entgegen den Erwartungen. Deshalb sieht die Mediengruppe "keine wirtschaftliche Perspektive" mehr für den Sender und stellt den Betrieb ein.

So hätten auch 1,2 Millionen Euro, die ins RNF investiert wurden, dem Niedergang nicht entgegenwirken können. Auch der Wandel der Medienlandschaft spiele eine Rolle. Das Fernsehen verliere in Zeiten von Streaming an Bedeutung, worauf die Mediengruppe reagieren und ihr Bewegtbild-Angebot neu ausrichten werde, mit dem Fokus auf digitalen Auftritten.

Die Mediengruppe dankt abschließend den 31 Mitarbeitern von RNF. Wie es mit ihnen weitergeht, wird nicht gesagt.