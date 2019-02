Von Jörg Runde

Heidelberg. Freudige Nachricht für die Anhänger von Fritz Walter: Harald Layenberger, Hauptsponsor des 1. FC Kaiserslautern, kauft den kompletten Nachlass der Fußball-Legende und will ihn weiter der Öffentlichkeit zugänglich machen. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Die für den 16. Februar vorgesehene Versteigerung der Memorabilien im Heidelberger Auktionshaus "Kunst&Kuriosa" wird abgesagt. "Für mich ist das eine echte Herzensangelegenheit. Mir ist es sehr wichtig, dass diese wundervollen Erinnerungsstücke nicht in die ganze Welt verstreut werden", begründet Layenberger seine Initiative.

Mehr als 500 Interessenten hatten sich bereits für Versteigerung online angemeldet, auch die 150 Plätze vor Ort waren bereits reserviert. Experten gehen davon aus, dass der Verkauf der 290 Einzelteile einen Gesamterlös von mehr als 250.000 Euro eingebracht hätte. "Auch wenn es nun nicht zu diesem großen Ereignis in unserem Auktionshaus kommt, freuen wir uns über die Entwicklung", sagt K&K-Geschäftsführer Thomas Nörling. "Wir haben die emotionalen Reaktionen der FCK-Fans mitbekommen. Alleine deshalb ist es gut, dass alles zusammenbleibt."

Fritz Walters Erbe, Bernd Lutzi, zeigt sich ebenfalls hochzufrieden. "Wir sind sehr erleichtert, dass es zu der Einigung mit Harald Layenberger gekommen ist. Dass sich jemand des gesamten Nachlasses annimmt, ist absolut in unserem Sinne. Das umzusetzen, haben wir auch immer wieder probiert." Bis zuletzt hatte Lutzi gemeinsam mit Sohn Marco versucht, sich mit verschiedenen Institutionen auf eine komplette Übernahme zu einigen. Vor allem der DFB wollte sich aber bis zuletzt nur ein paar Schmuckstücke aus dem Nachlass seines Ehrenspielführers herauspicken.

Auch Layenberger führte intensive Gespräche, unter anderem mit der Fritz-Walter- und der Sepp-Herberger-Stiftung. Ohne Erfolg. "Alle haben sich zurückgezogen und auf andere Institutionen verweisen", kritisiert er und ergänzt: "Im kommenden Jahr würde Fritz Walter 100 Jahre alt. Dass offizielle Stellen zugelassen hätten, diesen Jahrestag, ohne den kompletten Nachlass zu feiern, halte ich für einen Skandal."

Das gilt auch für den Umgang mit der Erben-Familie Lutzi. Der stieß Layenberger übel auf. "Die Familie wurde von den Institutionen im Stich gelassen und gleichzeitig im Netz aufs Übelste attackiert. Das war unterste Schublade", spricht Layendecker Klartext.

Mehr als 15 Jahre lang hatte Fritz Walters bester Freund, Bernd Lutzi, das Fritz-Walter-Museum in Enkenbach-Alsenborn geführt. Vor einigen Monaten machte er Schluss. Alter und Gesundheit ließen die vielen Besucherführungen nicht mehr zu.

Auf Layenberger wartet nun viel Arbeit. "Wir werden jetzt mit den Verantwortlichen der verschiedenen Einrichtungen in den Dialog gehen und schauen, wohin welche Erinnerungsstücke am besten passen." Erste Ansprechadressen sind natürlich der 1. FC Kaiserslautern, der DFB, aber auch die Städte, die Fritz Walter mit den verschiedensten Auszeichnungen ehrten. Vorneweg die Stadt Kaiserslautern. "Die einzelnen Memorabilien sollen an den richtigen Platz", sagt Layenberger.

Wichtig ist Layenberger zu betonen, dass es sich bei dem Kauf nicht um eine Geldanlage handelt. "Ich bin Fan des 1. FC Kaiserslautern, des deutschen Fußball und von Fritz Walter." Schon als kleiner Junge war Layenberger regelmäßig auf dem "Betze". Sein Vater war Ordner im Spielerbereich. "Da habe ich auch den Fritz Walter getroffen", sagt er.

Dem Verein blieb der heute 61-Jährige auch als Geschäftsmann treu. Mit seinem Unternehmen, der auf diätische Lebensmittel Nutrition Group GmbH, ist Layenberger seit dieser Saison Hauptsponsor des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.